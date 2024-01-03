人民网北京1月3日电 （焦磊）随着稳就业政策持续调整优化，共享员工、直播带货等数字经济新业态催生出多样化的就业岗位及方式，全国各区域间人才流向备受社会关注。

日前，58同城发布2023年四季度人才流动趋势，数据显示，深圳、成都、重庆等南方城市展现出较强的“人才虹吸效应”，服务员、保洁、送餐员等职位招就两旺，与居民生活品质密切相关的服务业已成为人才流动的“热门选项”。

从人才流动趋势来看，深圳、成都、重庆、北京、上海、长沙、广州等成为2023年四季度简历投递量靠前城市。此外，随着成渝地区双城经济圈规划建设上升为国家战略，两地合力推进电子信息先进制造业集群发展，叠加宜居的城市环境，成都、重庆的简历投递量超越北京、上海，人才吸引力持续增强。

从用工需求方面来看，北京、深圳、成都、上海、武汉、广州等成为2023年四季度招聘活跃前列城市。数据分析认为，今年以来，北京围绕推动先进制造业和现代服务业深度融合出台多项政策，带动相关招聘岗位持续增加。除“北上广深”外，哈尔滨、长沙、青岛等热门旅游城市也跻身招聘活跃城市TOP10。

随着传统制造业转型升级加速推进，对高新技术人才需求不断增长，“进厂”逐渐成为热门就业选择。数据显示，普工成为四季度求职活跃度最高的岗位。

分析认为，随着餐饮、零售等服务业的快速回暖，服务员、店员/营业员等岗位用工需求稳步增加。此外，年末生活服务业进入传统旺季，相关从业者迎来涨薪良机。数据显示，四季度仓库管理员的平均招聘薪资最高过万元，环比上月增长23.0%。普工薪资紧随其后，平均招聘薪资为11265元，环比Q3增长2.1%。

在新发展格局下，传统制造业迎来加速转型升级，战略性新兴产业不断壮大，塑造了发展新动能，成为构筑现代化产业体系的新引擎。数据分析认为，“技能饭”将愈加吃香，智能制造业将成为吸纳就业的重要渠道。

(责编：申佳平、高雷)

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