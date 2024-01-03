八部门发文推进磷资源高效高值利用
2024年01月03日17:06 | 来源：新华网
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新华社北京1月3日电（记者王悦阳、张辛欣）工业和信息化部、国家发展改革委等八部门近日联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，提出到2026年，我国磷资源可持续保障能力明显增强。
工业和信息化部相关负责人表示，磷化学品关乎粮食安全、生命健康、新能源及新能源汽车等重要产业链供应链安全稳定。我国磷矿资源丰富，磷化工产业体系完整，是全球最大的磷矿石、磷化学品生产国。为实现磷资源高效高值利用，增强全产业链竞争优势，制定《推进磷资源高效高值利用实施方案》。
方案提出，到2026年，我国磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。
方案从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。其中在生态培育方面，形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业，建设3个左右特色突出的先进制造业集群。
此外，方案从“强化资源保障支撑”“提升创新发展能力”“优化调整产业结构”“推动安全绿色转型”等方面明确一系列举措。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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