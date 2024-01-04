原标题：第五次全国经济普查将有哪些新变化

“您好，这是我们的工作证件和普查登记告知书及宣传手册，麻烦出示营业执照配合登记，谢谢。”1月3日，上海市徐汇区漕河泾街道经普办普查员带着工作证和相关宣传材料，正在街道辖区内经营场所开展普查登记工作。

第五次全国经济普查登记工作于1月1日正式启动。全国200多万名普查指导员和普查员，深入企业商户、走访大街小巷，将在4个月的时间里，对我国境内从事第二、第三产业活动的全部法人单位和产业活动单位，以及抽中的个体经营户进行数据采集登记。

经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。第五次全国经济普查是党的二十大后我国对国民经济进行的一次“全面体检”和“集中盘点”。跟以往普查相比，这次普查有哪些新变化？

新变化一：首次统筹开展投入产出调查

国家统计局普查中心主任刘文华表示，此次普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，首次统筹开展投入产出调查。

投入产出调查是为系统反映国民经济行业间经济联系组织实施的一项大型调查。通过投入产出调查，能够收集国民经济行业及产品详细的投入结构、投资结构数据，系统反映国民经济各行业间的经济联系。调查单位也可以通过参与调查，全面了解本单位整个生产过程的成本费用、设备等各类资源利用情况及产品销售情况。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示，从1987年开始，每五年（逢2、逢7年份）进行一次投入产出调查，截至目前已开展7次。而经济普查是逢3、逢8年份进行调查，两项调查在相邻年份相继开展，不仅增加基层负担，也不利于调查数据的协调应用。国家统计局根据我国经济发展新形势、新特点，决定统筹开展第五次全国经济普查与投入产出调查，以进一步提高普查工作质效，促进经济总量数据与结构数据协调衔接。

新变化二：增加“三新”经济的普查内容

本次普查在内容上新增了对平台经济、数字经济等“三新”经济的普查内容，并增设了《数字经济产品和服务目录》。

近年来，以新产业、新业态、新商业模式为核心的“三新”经济成为我国经济新的增长点。2022年，我国“三新”经济增加值超21万亿元，比上年增长6.5%；占GDP的比重升至17.36%。与此同时，我国经济发展新动能指数升至766.8，经济活力不断释放。

“三新”经济是我国经济发展的新引擎，也是新质生产力的重要组成部分。刘文华说，此次普查把“三新”经济作为普查的内容，能够更加全面地反映经济高质量发展的进展和成效。

新变化三：完善工作方法、应用新技术

刘文华表示，本次普查进一步完善了工作方法。如优化个体户抽样方法，对抽样调查层个体户按照工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业和服务业分别进行抽样调查，提高抽样代表性；加强园区统计，制定园区代码编码规则，单位基本情况表中增加园区指标，建立园区与调查对象的关系等等。

在应用新技术方面，本次普查首次采用移动小程序采集数据，提高数据采集的便利性。同时，应用电子营业执照和光学字符识别（OCR）系统，直接调取企业电子营业执照信息，智能识别纸质营业执照信息，减轻录入工作量。

普查员和普查指导员（简称“两员”）是普查工作的重要力量，负责执行普查方案要求，依法开展普查工作、采集数据。本次普查专门开发了普查工作调度和普查人员管理系统，强化普查“两员”管理培训，切实提高“两员”业务技能和实操水平。

目前，各地正有序推进普查登记工作。在上海，全市3万余名普查员佩戴统一工作证，通过发放告知书等宣传资料，对普查相关工作要求进行宣传和讲解，并指导普查对象依据原始资料，完成普查表数据登记；在陕西，当地综合应用普查成员单位、互联网服务平台开展形式多样、内容丰富、融合陕西文化特色的普查宣传，普查员逐楼逐户遍访，协调多个部门开展“地毯式”摸排，确保高质量完成登记工作任务。

“本次普查将坚持数据质量第一原则，把‘牢牢守住数据质量生命线’这一根本要求贯穿于普查工作各方面全过程。”刘文华表示，普查工作者将坚持科学普查、依法普查，更加细致、更加精准、更加严密地做好工作，高质量完成普查数据采集审核任务。

（新华社北京1月3日电 记者魏玉坤、桑彤、张博文）

(责编：罗知之、陈键)

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