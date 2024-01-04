2024年油价首次上调 加满一箱92号汽油多花8元
2024年01月04日09:10 | 来源：证券日报
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原标题：2024年油价首次上调 加满一箱92号汽油多花8元
1月3日，国家发展改革委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高200元、190元。至此，国内成品油零售价迎来了“六连跌”后的首次上涨，这也是2024年的首次上涨。
据卓创资讯预测，此次调整后，折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.16元、0.17元、0.16元。待此次成品油零售价上调落地后，消费者出行成本进一步上涨。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将多花8元。以月跑10000公里，百公里油耗在38L的重卡为例，在下次调价窗口开启前，单辆车的燃油成本将多花284元左右。
从本轮计价周期来看，尽管国际油价整体呈现先扬后抑走势，但伦敦布伦特、纽约WTI油价均比上轮调价周期有明显上涨。据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（2023年12月19日至2024年1月2日），伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期上涨4.26%、3.48%。
谈及国际油价上涨的原因，国家发展改革委价格监测中心有关负责人告诉《证券日报》记者，美国原油、汽油库存下降，美元指数走弱，对国际油价产生支撑作用。
但与此同时，安哥拉决定退出欧佩克，引发市场对于欧佩克减产实效的疑虑，叠加美国原油产量创历史新高，削弱了欧佩克在全球原油市场的主导地位，加之投资者能源需求前景的担忧加重，也令国际油价承压。
综合来看，国家发展改革委价格监测中心有关负责人预计，国际油价短期可能维持震荡走势。
(责编：罗知之、陈键)
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