韩 昱

原标题：发力稳增长 央行重启PSL投放3500亿元

1月2日下午，中国人民银行（以下简称“央行”）发布的公告显示，2023年12月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（以下简称“PSL”）3500亿元。期末抵押补充贷款余额为32522亿元。向前追溯，上一次净新增PSL还是在2023年2月份，当月净新增17亿元。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，重启PSL投放能够通过降成本促进企业扩大生产和投资，助力保持流动性合理充裕，稳定市场预期并推动经济增长。

或主要投向“三大工程”

PSL由央行于2014年4月份创设，主要功能是支持国民经济重点领域、薄弱环节和社会事业发展而对金融机构提供的期限较长的大额融资。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者介绍，PSL是央行货币政策工具之一，由央行向政策性银行提供期限长、成本低的资金支持，兼具基础货币投放和定向贷款支持两大功能定位。

“期限长”“成本低”是业界谈及PSL时经常提及的两个特点。中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对《证券日报》记者表示，作为央行重要的货币政策工具，PSL是三大政策性银行以高等级债券资产或优质信贷资产为抵押物，向央行申请的期限长、成本低，用于特定领域信贷投放的资金支持。

天风证券研报提到，PSL作用在于带动微观主体信用扩张，直接表现为对企业中长期贷款的带动。本次央行重启PSL投放是一个重要的政策信号，意味着财政行为之后，稳增长层面增量政策又有了更积极的行动。

明明表示，当前保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”项目需要大量中长期低成本资金，预计本轮新增PSL资金将主要投资于上述领域，且规模可能不止3500亿元，后续或将继续投放。

杨海平预计，本轮PSL投放可以对房地产投资形成一定的支撑，对防范房地产领域风险提供一定的托底保障，并在支持加快构建房地产发展新模式、以及稳投资、扩内需等方面发挥积极作用。

中国银行研究院研究员范若滢在接受《证券日报》记者采访时表示，央行重启PSL是发力稳增长的重要体现，有利于稳定市场预期、提振信心。此外，PSL一定程度上还具备投放基础货币的作用。这有利于保持市场流动性合理充裕，为经济持续稳定恢复创造较好的金融环境。

今年投放规模有望扩大

谈及PSL这一货币政策工具的效果，明明介绍，PSL对于项目投资的撬动效果大约为1:2.5。PSL投放将为稳增长提供重要支撑，假设新增5000亿元，不仅有望带动全年社会固定资产投资增长0.5个百分点至0.7个百分点，也有助于提振市场情绪。

天风证券研报认为，对于PSL宽信用撬动效果，参考其他结构性货币政策运用，PSL杠杆效应按3倍估计，逻辑上3500亿元新增PSL对应多增贷款1万亿元左右。

2023年12月份举行的中央经济工作会议在“持续有效防范化解重点领域风险”相关工作部署中提到，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。

杨海平表示，PSL重启是落实中央经济工作会议部署，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求的重要举措，也是发挥货币政策工具总量和结构双重功能的体现。其释放的信号是以支持“三大工程”为重点，预计针对促进房地产市场平稳健康发展的政策力度将继续加强。

东吴证券研报认为，本次PSL操作大概率将为“三大工程”提供资金支持，推动保障房与城改新项目落地开工，巩固2024年一季度经济回升态势。PSL落地后企业中长期贷款预计上行，支撑2023年信贷平稳收官，而对2024年信贷“开门红”的影响需关注本轮投放后续规模。

范若滢预计，2024年PSL投放规模有望进一步扩大。

(责编：罗知之、陈键)

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