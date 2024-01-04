孟 珂

原标题：2023年物流业景气指数稳中有升 微观盈利水平总体改善

1月3日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月份，中国物流业景气指数为53.5%，较上月回升0.2个百分点；2023年全年，物流业景气指数均值为51.8%，比上年提高3.2个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，2023年12月份，物流业景气指数继续回升，全年物流业景气指数稳中有升，大部分分项指标年度均值高于上年同期，稳中有进发展态势进一步稳固。

具体来看，2023年12月份，业务总量指数为53.5%，较上月回升0.2个百分点。

新订单指数保持扩张区间，2023年12月份，新订单指数为52.8%，较上月回落0.6个百分点。从三大区域来看，2023年12月份，东部地区新订单指数低于全国水平，中部地区和西部地区新订单指数分别为53.1%和52.9%，对新订单增长形成基础支撑。分行业来看，道路运输业、航空运输业、装卸搬运业、仓储物流业和邮政快递业等行业新订单指数均保持在50%以上。

2023年12月份，业务活动预期指数为54.8%，连续多个月保持在55%左右高位，反映出物流行业继续保持稳定预期。

数据显示，2023年12月份，企业主营业务利润指数为48.2%，2023年第四季度平均水平明显好于同年第三季度和上半年，其中最有活力的小型企业和微型企业主营业务利润指数环比回升0.1个百分点和0.2个百分点，连续5个月实现向好回升。2023年12月份，部分企业反映资金融资紧张的情况有所缓解，全行业资金周转率指数在51%以上，其中道路运输业、仓储物流业、邮政快递业等行业资金周转率指数均高于53%，但水上运输业、装卸搬运业等行业资金周转情况仍有待好转。

中国物流信息中心分析师胡焓对《证券日报》记者表示，从数据走势看，2023年物流运行总体保持稳中有进，物流活跃度进一步提高。业务总量指数和新订单指数前低后高，全年均值分别比上年提高3.2个百分点和2.5个百分点。微观盈利水平总体改善，资金周转率指数、设备利用率指数和主营业务利润指数全年均值分别比上年提高2.2个百分点、2.8个百分点和2.8个百分点。业务活动预期指数全年均值为56.2%，比2022年提高2.5个百分点，其中2023年三季度、四季度业务活动预期指数连续高位运行，反映出行业经营预期和企业发展信心稳步提升。

(责编：罗知之、陈键)

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