2023年物流业景气指数稳中有升 微观盈利水平总体改善
1月3日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月份，中国物流业景气指数为53.5%，较上月回升0.2个百分点；2023年全年，物流业景气指数均值为51.8%，比上年提高3.2个百分点。
中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，2023年12月份，物流业景气指数继续回升，全年物流业景气指数稳中有升，大部分分项指标年度均值高于上年同期，稳中有进发展态势进一步稳固。
具体来看，2023年12月份，业务总量指数为53.5%，较上月回升0.2个百分点。
新订单指数保持扩张区间，2023年12月份，新订单指数为52.8%，较上月回落0.6个百分点。从三大区域来看，2023年12月份，东部地区新订单指数低于全国水平，中部地区和西部地区新订单指数分别为53.1%和52.9%，对新订单增长形成基础支撑。分行业来看，道路运输业、航空运输业、装卸搬运业、仓储物流业和邮政快递业等行业新订单指数均保持在50%以上。
2023年12月份，业务活动预期指数为54.8%，连续多个月保持在55%左右高位，反映出物流行业继续保持稳定预期。
数据显示，2023年12月份，企业主营业务利润指数为48.2%，2023年第四季度平均水平明显好于同年第三季度和上半年，其中最有活力的小型企业和微型企业主营业务利润指数环比回升0.1个百分点和0.2个百分点，连续5个月实现向好回升。2023年12月份，部分企业反映资金融资紧张的情况有所缓解，全行业资金周转率指数在51%以上，其中道路运输业、仓储物流业、邮政快递业等行业资金周转率指数均高于53%，但水上运输业、装卸搬运业等行业资金周转情况仍有待好转。
中国物流信息中心分析师胡焓对《证券日报》记者表示，从数据走势看，2023年物流运行总体保持稳中有进，物流活跃度进一步提高。业务总量指数和新订单指数前低后高，全年均值分别比上年提高3.2个百分点和2.5个百分点。微观盈利水平总体改善，资金周转率指数、设备利用率指数和主营业务利润指数全年均值分别比上年提高2.2个百分点、2.8个百分点和2.8个百分点。业务活动预期指数全年均值为56.2%，比2022年提高2.5个百分点，其中2023年三季度、四季度业务活动预期指数连续高位运行，反映出行业经营预期和企业发展信心稳步提升。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天堑变通途 我国大西南又一条高速大动脉取得突破性进展
- 幸福之路出乌蒙，穿山跨江筑通途。2024年1月3日上午，G7611都香高速云南昭通段建成通车，标志着中国大西南又一条连接滇川黔三省的高速大动脉取得突破性进展。…
- 评论
- 关注