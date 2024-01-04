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新电极材料可助力海水高效电解

2024年01月04日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：新电极材料可助力海水高效电解

科技日报海口1月3日电 （记者王祝华 通讯员张子森 郑润泽）3日，记者从海南大学获悉，该校材料科学与工程学院邓意达教授团队制备出一种由原位钼酸根离子调控的高抗腐蚀性镍铁海水电极材料，可助力海水高效电解。这项研究为设计氧阴离子修饰型催化剂提供了新的视角，有助于推动海水电解技术的实际应用。相关论文已于近日发表在国际知名期刊《先进能源材料》上。

邓意达介绍，氢能被视为未来能源结构的核心组成部分，其中海水电解被认为是一种实用且可行的氢气生产方法。但海水中的氯离子具有腐蚀性，会引起析氯反应，腐蚀电极（催化剂），严重降低其使用寿命。因此，开发高效、高选择性的海水分解电极材料（催化剂）显得尤为重要。

该研究团队利用快速、简便的热冲击方法，制备了一种由钼酸根修饰的海水电解镍钼铁氧化物电极，并发现该电极在海水电解析氧反应中具有较高的活性和优异的耐久性。实验结果表明，电极表面原位生成的钼酸根可有效调节和稳定催化活性，提高析氧反应活性，保护电极免受氯离子腐蚀，从而极大延长电极的使用寿命。

(责编：罗知之、陈键)
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