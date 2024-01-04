原标题：世界超高海拔地区规模最大风电项目投产

科技日报北京1月3日电 （记者陆成宽）记者3日从国家能源集团获悉，该集团西藏那曲色尼区欧玛亭嘎100兆瓦风电项目（以下简称“项目”）日前成功全容量投产。这是全球超高海拔地区已建成单机容量最大、装机规模最大的风电项目。

项目于2023年4月开工建设，由25台单机容量4兆瓦的风机组成，位于西藏自治区那曲市。“一般来说，海拔高度在3500米到5500米之间，我们就把它定义为超高海拔。欧玛亭嘎风电场场址海拔在4500米到4800米之间，平均海拔4650米，总装机容量达100兆瓦，是西藏自治区第一个100兆瓦级风电项目。”国家能源集团西藏那曲分公司副总经理胡建生介绍。

据悉，项目每年可提供清洁电能约2亿度，能够满足当地23万人一年的用电量，节约标准煤约6万吨，减少二氧化碳排放量约16万吨，对改善当地能源结构、保障冬季取暖和电力安全供应具有重要作用。

“在建设过程中，我们克服了高寒缺氧、极端恶劣气候、远距离运输等系列挑战，解决了高寒地区混凝土浇筑和风机吊装等系列难题，积累了丰富的工程建设管理经验、施工技术经验。项目的建成对推动超高海拔地区风机研发应用和风电项目大规模发展具有示范意义。”胡建生说。

更重要的是，项目还取得了一系列技术创新成果。“比如，我们定制化设计并解决了超高海拔电气绝缘、温升、散热、耐压、防雷、凝露、覆冰等难题，大幅提高机组超高海拔长期运行稳定性和可靠性；研发了超高海拔恶劣环境风电基础高性能纤维混凝土，提高了混凝土的耐久性、强度及可靠性。”胡建生举例道。

(责编：罗知之、陈键)

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