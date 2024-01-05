原标题：途虎养车发布“放心消费”四大举措，全力保障消费者权益

1月4日，途虎养车发布四项“放心消费”举措，进一步保障消费者的知情权、选择权，全力提升汽车服务消费体验。

途虎养车“放心消费”举措包括强化“电子报价单”功能、升级“正品溯源”查询系统、健全投诉问责制度以及与各地消费者协会开展售后联动等内容。

具体来看，已于2021年上线并运行的“电子报价单”将升级，着重强化关键信息的提醒，并在品牌、价格、型号等关键信息上，优化消费者端的展示界面，切实保障消费者在门店“买什么、装什么”。同时，途虎养车升级工场店“正品溯源”查询系统，将建设“一站式商品查询入口”，一旦发现门店售假则假一赔十。

途虎养车同步更新投诉问责制度。消费者如遭受过度推销等问题，可通过途虎养车全国服务热线952688反馈，经核实如情况确凿，涉事门店将会受到警告、扣款、停单和停业等处罚。此外，途虎养车已入驻中消协电商消费维权直通车（绿色通道）平台，并宣布与上海市消费者权益保护委员会持续共建“上海汽车服务消费教育体验平台”，将与各地消费者协会联动开设“汽车售后服务问题热线”，为推动汽车后服务市场中的商品质量、价格和服务问题的持续解决贡献力量。

途虎养车方面表示，途虎养车诚挚邀请广大消费者的积极反馈和严格监督，对任何损害消费者权益的行为“零容忍”，切实保障消费者利益。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经