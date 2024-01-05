人民网记者 任妍

中国汽车工业协会日前发布的数据显示，2023年1-11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。其中纯电动汽车产销分别完成589.3万辆和586万辆，同比分别增长21.1%和23.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成252.8万辆和243.9万辆，同比分别增长81.4%和83.5%；燃料电池汽车产销均完成0.4万辆，同比分别增长48.9%和56.9%。

当前，在汽车产业加速转型的进程中，多种技术路线的发展已经成为行业的趋势。去年9月，为努力实现汽车行业经济发展主要预期目标，工业和信息化部联合七个部委共同发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（简称《工作方案》）。《工作方案》中提出，鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，促进燃油汽车市场平稳发展。

“尽管纯电动车型在近些年取得了飞跃性的增长，但在目前燃油车仍占据市场主导地位的情况下，混合动力技术的战略地位和重要性不应被忽视。”近日，多位行业专家分析表示，在全球汽车行业逐渐向燃油车全面混合动力化的趋势下，混合动力汽车有望迎来发展的“快车道”，其年销量潜力巨大，未来有望达到千万级别。

中国汽车工业协会的总工程师叶盛基在谈及混动技术时表示，混合动力产品在市场价值方面相较于纯燃油车和纯电动车具有独特的优势。油电混合动力汽车能够在日常的短途出行中表现出色，同时在长途旅行中提供可靠的使用保障，从而助力解决人们对电动车“续航焦虑”和“充电不便”的顾虑。叶盛基分析认为，在国家推进“双碳”战略、倡导节能降耗的宏观政策背景下，混合动力汽车将成为燃油车转型升级的必然选择。

“与传统燃油车相比，混合动力汽车在经济性、性能和环保方面都表现优异，特别是在油价高企、传统燃油车使用成本不断攀升的背景下，混合动力汽车的使用成本更低，优势愈发显著。”叶盛基称。

“当下国内汽车市场中，混动技术仍是备受市场关注的热点。”北京理工大学机械与车辆学院的教授王震坡指出，即便在缺乏新能源补贴和交通政策优惠的环境下，许多汽车制造商仍然大幅增加了对混合动力技术的研发投入，以争取在混合动力技术创新领域取得主导地位。他认为，技术的创新必须转化为产品，得到消费者的广泛接受和实际使用，这样才能真正推进汽车产业的绿色转型。

总体来看，在包括国内外众多汽车制造商在内的集体努力下，混合动力技术正在逐渐成熟，国内市场的混合动力车型渗透率自2021年起显著提升，正迎来一个新的发展黄金时代。

业界人士预计，随着混合动力技术对传统燃油车的替代加速，混动车型的销量将迎来一个高速增长期。未来，通过切实可行的技术和产品创新，混合动力技术将为实现低碳出行提供更多高质量的选择，为汽车产业的绿色升级注入更强动力，带来更多的市场和社会价值。

(责编：申佳平、高雷)

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