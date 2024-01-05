人民网北京1月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推动应急机器人技术发展与实战应用，推进应急管理体系和能力现代化，应急管理部、工业和信息化部近日印发《关于加快应急机器人发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出，到2025年研发一批先进应急机器人。

应急机器人是在安全生产和防灾减灾救灾过程中，执行监测预警、搜索救援、通信指挥、后勤保障、生产作业等任务，能够实现半自主或全自主控制，部分替代或完全替代人类工作的智能机器系统的总称。应急机器人具有感知、决策、执行等特征，可提升复杂危险场景中生产和救援的效率与安全性。应急机器人的发展与应用，代表了应急管理装备现代化发展趋势，是衡量我国应急管理体系与能力现代化的重要标志。

《指导意见》要求，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

《指导意见》提出，增强机器人抗恶劣环境能力。针对洪涝灾害、地震和地质灾害、森林草原火灾、城市火灾等高风险应急救援场景，增强机器人耐高温、高湿、高原、高寒、冰冻、腐蚀、复杂水下等恶劣环境，以及抗雨雪大风等恶劣天气的能力，提升机器人对极端作业环境的适应性。

同时，提升机器人控制及智能化水平。针对复杂有限空间、高山峡谷、激流水域等特殊环境救援需求，加强无通信讯号、高浓度烟尘、地形条件复杂、水域浑浊流速快等极端恶劣条件下的机器人环境自适应、多源信息融合、任务策略智能规划、自主智能侦察搜索等技术研究。突破无人机、机器人等装备集群协同作业关键技术，以及人机协同作业技术。加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用，提升机器人智能化水平

《指导意见》还提出，强化重点领域应急机器人研制。在应急指挥通信领域。重点聚焦“断路、断网、断电”等极端条件下应急指挥通信保障及灾情侦察需求，依托无人机等加强新型应急通信保障平台研制，研制基于无人机的自主部署通信基站，研制基于临近空间太阳能无人机、飞艇等航空器的应急指挥通信平台等，提升极端条件下应急指挥通信网络构建、灾情侦察等能力，打通应急指挥通信“最后一公里”。

在安全生产领域。面向煤矿、非煤矿山等高风险行业和危险化学品、冶金工贸等重点领域，加强危险化学品重大危险源、化工园区、陆上油气井场站、海洋石油平台、油气长输管道、井工煤矿、大型地下采空区、露天矿山高陡边坡、尾矿库、高压电站、长大隧道等重点场景安全生产、应急处置等机器人研制与应用，提升机器人在高风险环境的作业水平、复杂环境的智能化水平、恶劣条件的防护水平。重点研制针对矿山透水、火灾、瓦斯、顶板坍塌等事故的高效救援机器人，针对露天矿山滑坡、坍塌类事故的监测预警机器人，针对危险化学品火场侦察搜救的多功能机器人，针对危险化学品生产装置和储存设施现场巡回检查、值班值守及其它特殊作业需求的智能机器人，清理电力线路树障及悬挂异物的应急作业机器人等。

《指导意见》还提出，推进应急机器人实战应用。聚焦实战场景，加强应急机器人应用战术战法研究，完善遥操作、人机协同、多机协作等技术。强化无人智能装备体系化研究，构建系统化解决方案。加强高山峡谷、“断路、断网、断电”等特殊场景下无人机等装备的应用研究，制定应对策略及战术方案。

此外，深化应急机器人发展环境建设。健全应急机器人标准体系，完善机器人载荷接口规范、实战效能测试等标准规范。加快各标委会间涉机器人标准衔接，加强标准供给，统筹国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的战略规划。依托部重点实验室加强对应急机器人研发的支撑，不断提升应急机器人技术水平。针对应急管理实战需求，建设抗洪抢险测试基地、高原性能测试基地、森林草原火灾救援测试基地、地震和地质灾害搜救测试基地、石化与新能源火灾救援测试基地等一批实战应用测试基地。

(责编：申佳平、高雷)

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