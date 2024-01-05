人民网记者 车柯蒙

覆盖沿江11个省市，横跨我国东中西三大板块，人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”……长江经济带发展战略是我国空间经济战略的重大决策，是全面推进中国式现代化的重要支撑。

2023年11月27日，中共中央政治局会议审议通过了《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》，这标志着长江经济带发展战略进入提速提质阶段，也再次明确了“坚持省际共商、生态共治、全域共建、发展共享”的建设原则。

在长江沿线，税务部门多措并举护一江清水、两岸青翠，促长江经济带绿色转型、高质量发展。

近年来，长江生态环境保护和修复取得重大成就，协调共抓、绿色转型成为沿线省、市税务部门守护好一江碧水的共识所在。

2023年，江西税务部门全力推动各项税费政策直达快享，先后协助完成环境保护税法、耕地占用税法、资源税法等法律的地方配套立法工作，制定实施助推江西经济高质量跨越式发展20条等政策措施，以量身定制的税惠套餐，推动绿色产业、绿色经济发展。

湖北，位于长江之“腰”，肩负着“一江清水东流、一库净水北送”的重大责任。2023年8月，湖北省税务局发布《2022年湖北长江经济带绿色发展分析报告》。这是我国首份长江大保护绿色发展税收指数报告。绿色税收让长江生态环境的“含绿量”转化为高质量发展“含金量”。

青海税务系统深入落实绿色税制体系，发布进一步精准落实支持绿色发展税费优惠政策推动青海生态文明建设的10项政策举措，以及梳理形成的《支持绿色发展税费优惠政策指引》（2023年版），推动经营主体向绿而行、向绿而兴。

长江经济带发展，突破口在于“创新”，这背后，离不开税收政策的赋能。

长江在安徽大地蜿蜒416公里，素有“八百里皖江”的美誉。坐落于芜湖江畔的芜湖造船厂，正乘着科技东风，焕发新活力。

“我们能够实现技术升级、创新发展，离不开税费优惠政策支持。”该公司财务负责人柏龙翔介绍，2023年企业利用税费优惠资金进行技术自动化等智能化转型升级，加快信息通信技术与造船技术深度融合，逐步实现船舶全生命周期的数字化、智能化，生产效率较之前提升50%以上。

四川宜宾，金沙江与岷江在此汇流后始称“长江”，这里，也正汇聚起创新动力。

“一系列税费优惠政策减轻了公司的税费负担，为公司后续研发提供了极大助力。”宜宾市极米光电有限公司运营总监桂文文表示，2023年公司预计将享受企业所得税研发费用加计扣除税收优惠8000万元。

长江横贯东西、承接南北、通江达海，长江经济带也成为我国畅通国内国际双循环的主动脉。

在湖南，岳阳市拥有163公里长江岸线和洞庭湖50%以上水域面积，是湖南唯一长江沿岸城市和湖南水系入江最后一道关口。湖南税务部门健全完善23条退税服务措施，进一步简化流程、精简资料，全流程推进电子化，出口退税办理大幅提速。

2023年前三季度，上海跨境电商发展再提速，同比增幅超60%。为支持跨境电商发展，上海税务部门在企业办理出口业务申报环节推出“免填报”“智能配单”等无纸化智慧办税功能，持续为企业提供“专业化、多元化、智能化”的退（免）税便利服务。

江苏地处东部沿海和长三角地区，是长三角一体化的重要一翼，长江经济带的重要板块。近年来，江苏税务部门推动税收营商环境不断向好向优，努力打造具有全球影响力和竞争力的投资目的地。

长江经济带高质量发展，着力点在于“融通”。

成渝地区双城经济圈位于“一带一路”和长江经济带交汇处，在国家发展大局中具有独特而重要的战略地位。2023年11月，重庆市税务局、四川省税务局联合印发《川渝地区税务行政处罚裁量权实施办法》和《川渝地区税务行政处罚裁量执行标准》，明确自2023年12月1日起，在川渝地区执行新的税务行政处罚裁量基准，川渝税务159种行政处罚裁量共用一套标准和流程。

当前，万里长江被赋予了新的时代价值，政策赋能下，沿线正焕发出盎然生机。

(责编：申佳平、高雷)

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