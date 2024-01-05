记者1月5日从公安部获悉，全国公安机关统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪，2023年1至11月，全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，抓获一大批违法犯罪嫌疑人。自去年8月以来电信网络诈骗犯罪发案数连续下降，打击治理工作取得显著成效。

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，公安部持续部署开展“长城”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，组织区域会战和集群战役，抓获犯罪嫌疑人7.9万名，其中包括诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干263名。同时，先后派出工作组赴泰国、菲律宾、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚等多个国家开展国际执法合作，捣毁一大批境外诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人3000余名。

针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，公安部部署云南等地公安机关深入推进边境警务执法合作，持续开展多轮打击行动。在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，浙江、辽宁、福建、重庆等地公安机关先后对明学昌、白所成、魏怀仁、刘正祥等缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉。在缅甸各方的大力配合下，2023年共有4.1万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方，以明学昌为首的家族犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被缉拿归案，首犯明学昌畏罪自杀，一大批境外诈骗窝点被成功铲除，狠狠打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。

依托国务院部际联席会议机制，公安机关积极会同相关部门单位深入推进行业治理、综合治理，压实主体责任，强化行业监督，堵塞监管漏洞。国家反诈中心累计下发资金预警指令940.6万条，公安机关累计见面劝阻1389万人次，会同相关部门拦截诈骗电话27.5亿次、短信22.8亿条，处置涉诈域名网址836.4万个，紧急拦截涉案资金3288亿元。（记者 熊丰）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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