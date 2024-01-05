响水洞渡槽转体施工现场。受访者供图

人民网北京1月5日电 （欧阳易佳）冬修水利，夏保安澜。据水利部消息，在2024年第一个工作日，湖北省“十四五”灌区续建配套与现代化改造项目迎来重大时刻，国家“十四五”重大农业节水供水工程——湖北漳河灌区续建配套与现代化改造工程响水洞渡槽拱圈成功转体合龙。

响水洞渡槽转体施工现场。受访者供图

漳河灌区是湖北省最大灌区，也是全国九大粮食产区之一江汉平原的重要组成部分。受渡槽施工场地条件的限制，响水洞渡槽转体施工是国内水利行业首次采用非对称平衡转体与支架组合形式。为解决非对称平衡水平转体与支架组合施工技术难题，参建单位联合武汉理工大学开展“大跨混凝土拱式结构转体+支架组合”施工关键技术的研究和攻关，先后解决了合拢段变形不协调的难题，优化了拱圈应力及控制拱轴线的方法、确定了转体扣索与满堂支架拆除的顺序，为渡槽拱圈施工奠定了坚实的基础。

据悉，该项目建成后，将解决下游48万亩农田灌溉用水需求，新增节水能力0.68亿立方米，产生供水效益860万元。

响水洞渡槽转体施工现场。受访者供图

(责编：申佳平、高雷)

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