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以数字经济助推高质量发展系列解读之二

推动全民共享发展红利 数字经济促进共同富裕大有可为

2024年01月08日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京1月8日电 （记者许维娜）数字经济作为继农业、工业经济之后的主要经济形态，已成为国民经济发展的新动能。国家发展改革委、国家数据局日前印发《数字经济促进共同富裕实施方案》（以下简称《实施方案》），提出到2025年以数字经济促进共同富裕在缩小区域、城乡、群体、基本公共服务差距上取得积极进展。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，数字经济与共同富裕在核心内涵和发展路径上高度契合。数字经济能够充分发挥数据要素的放大、叠加和倍增作用，通过“网络赋能”“平台赋能”“数据赋能”等途径，推动区域发展协同化、城乡资源共享化、就业机会多样化以及公共服务均等化，为社会提供更加有效的发展成果共享机制。

具体而言，一是“网络赋能”，推动城乡融合发展。在我国数字经济发展进程中，不断推进信息基础设施的普及，尤其是5G网络大带宽、低时延、广连接的能力支撑了“万物皆可联”，持续打通经济社会发展的信息“大动脉”。5G网络覆盖所有地级市城区、县城城区，实现“县县通5G”，农村网络基础设施基本实现全覆盖。

与此同时，数字经济加速向乡村地区渗透，带动农业农村数字化发展，为建立工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系提供了新动力和新路径。具体表现为，农村数字经济新业态新模式持续壮大，农村电商蓬勃发展，农村数字普惠金融服务不断完善。

二是“平台赋能”，促进协调包容发展。数字经济借助平台等重要载体，将更好地连接万物、汇集资源，形成新的服务模式，形成更加开放的平台、开放的数据、开放的应用和开放的系统，在优化资源配置、促进跨界融合发展、推动产业升级等方面发挥了重要作用。进而，通过数字经济平台赋能，不断推动各地区的资源、技术、市场和产业优势发挥合力，促进先富地区带动后富地区，有力推动城乡融合和区域协调发展。

与此同时，通过发挥数字经济平台信息流动快、进入门槛低、创业成本低以及创新要素精准匹配等优势，让人人有机会获得包容性的数字技术和数字技能，同时积极营造良好创业环境与多样化就业生态，增加就业岗位和就业方式，能够提高社会资源配置和社会分配效率。

三是“数据赋能”，提升普惠服务精准度。数字经济的发展会大力激发数据要素的价值，同时在人工智能“算法驱动”的加持下，将加快实现用数据说话、用数据决策、用数据管理和用数据创新，因此会极大提高公共服务的精准度、社会治理的精细度，保障更多社会资源均衡分配，扩大优质资源的全社会合理流动，让更多百姓享受到数字经济发展成果。

一方面，通过数字经济发展和智慧城市建设，数据要素实现跨区域、跨部门快速流动，提高资源共享和协同联动能力，提升跨区域办事效率，为优质公共服务的普惠化发展奠定了基础条件。

另一方面，人工智能和大数据的应用，持续提升关键民生领域服务的覆盖范围和精准度，在医疗、教育、养老、社会保障、就业等领域涌现出一批数字创新应用，能够为不同区域、不同人群、不同行业企业等提供个性化、多元化的定制服务，有效满足人民群众日益增长的多样化生活需求，实现从“人找政策”到“政策找人”，从“海量搜索”向“一键获取”转变。

单广志认为，《实施方案》的总体思路是推动数字技术和实体经济深度融合，不断做强做优做大我国数字经济，通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题，创造普惠公平发展和竞争条件，推进全体人民共享数字时代发展红利，助力在高质量发展中实现共同富裕。

他认为，优势主要体现在以下几个方面：一是推动区域数字协同发展，弥合区域“数字鸿沟”；二是大力推进数字乡村建设，缩小城乡“数字鸿沟”；三是强化数字素养提升和就业保障，促使人人共享数字红利；四是促进社会服务普惠供给，缩小基本公共服务差距。

“数字经济为促进经济高质量发展、营造公平普惠环境、推动社会共享数字红利等方面提供了有力的支撑条件。”单广志表示，在此背景下，《实施方案》的出台为引导数字经济健康发展、确保广大人民群众共享社会发展红利提供了方向性指引，对于数字经济如何加速缩小区域、城乡、群体和基本公共服务供给之间的差距给出了实质性的指导，数字经济促进共同富裕大有可为。

(责编：杨曦、吕骞)
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