国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”完成首航
2024年01月08日09:22 | 来源：新华网
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原标题：国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”完成首航
国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”7日安全靠泊上海吴淞口国际邮轮港，3000多名游客井然有序地下船，航程1119海里的商业首航圆满完成。
2024年1月1日，“爱达·魔都号”开启商业首航，执行上海至韩国济州、日本长崎和福冈为期七天六晚的航程。
韩国济州和日本长崎、福冈对“爱达·魔都号”的首航给予特殊礼遇，醒目的欢迎横幅、欢快的迎宾场面、特别的烟花秀……吸引众人前来打卡留念。
“爱达·魔都号”在首航期间举办了4场敦煌研究院专家的系列讲座，为客人展示敦煌石窟艺术，并详细介绍爱达邮轮与敦煌研究院联合推出的《念念敦煌》数字壁画艺术展。客人在尽享海上美好时光的同时，还能欣赏敦煌艺术瑰宝，感受“爱达·魔都号”的海上文旅融合魅力。
中船邮轮科技战略管理部主任、爱达邮轮董秘顾鹏程介绍，首航的圆满完成是国产大型邮轮产业化发展的良好开端，中船邮轮和爱达邮轮作为“爱达·魔都号”的运营方，已经形成了“集团产业平台+专业品牌运营公司”的组织体系，未来将在市场营销、产品设计、酒店管理、海事管理等方面建立全方位的运营能力和体系。
(责编：申佳平、陈键)
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