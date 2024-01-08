本报记者 丁一鸣

原标题：第一批重大项目开工

2024年安徽省第一批重大项目日前开工。据介绍，今年安徽省第一批开工重大项目共有460个，总投资4896.3亿元，涉及制造业、基础设施、民生等多个行业领域，其中十大新兴产业项目253个、占比55%。

作为国家“十四五”铁路发展规划重点建设项目，合肥至武汉高铁（安徽段）正式开工建设。合肥至武汉高铁东起合肥枢纽，经安徽省六安市、金寨县，湖北省麻城市、红安县，西至武汉枢纽，安徽段新建正线166公里，总投资354亿元，新设六安北、金寨东、南溪3个车站，设计速度350公里/小时，合肥至武汉运行时间将由目前1小时37分缩短至1小时。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经