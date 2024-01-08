王建宏 张 锐 本报通讯员 朱 江 于东祥 陈 琦

原标题：湖北首次发现结晶恐龙蛋化石

记者近日从全球规模最大的恐龙蛋化石遗址——湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区了解到，联合科研团队日前在遗址一号馆恐龙蛋化石露头修复治理过程中，偶然从一窝31枚的蛋窝里，发现了3枚结晶恐龙蛋化石。湖北省地质科学研究院古生物化石研究中心主任赵璧称，这是湖北首次发现结晶恐龙蛋化石，对于揭示恐龙产蛋过程和还原当时的古环境具有重要研究意义。

青龙山恐龙蛋化石群位于十堰市郧阳区的柳陂镇青龙山，距今6000万年至8000万年左右。1995年，该化石群被发现。通过大量细致研究，科研专家确认青龙山恐龙蛋化石群系晚白垩世中期的恐龙蛋化石，目前在地表出露和被保护得较完好恐龙蛋有近3000枚，可以识别和划分为至少220个蛋窝，许多蛋窝都表现出独特的排列方式。

2020年，中国科学院古脊椎动物和古人类研究所与湖北省地质科学研究院，在青龙山正式组建“中国郧阳恐龙蛋研究中心”，成立联合科研团队。本次发现的结晶恐龙蛋化石共计3枚，呈扁圆形，长轴约14～15厘米，短轴约12厘米，蛋壳厚度1.31～2.4厘米，均呈原地埋藏状态。

记者在遗址现场看到，这3枚特殊的化石与周边28枚非结晶恐龙蛋化石，构成一个31枚的蛋窝。完好的晶体晶面，让这3枚特殊的恐龙蛋内部闪闪发光。

赵璧介绍，3枚结晶恐龙蛋化石保存完整性均较高，蛋壳和内部结晶矿物大部分保留完好。只有蛋表面小范围破口内，显示出其与周边恐龙蛋化石完全不同的内部矿物结晶情况。

科研专家通过研究发现，从最典型的编号为J2的恐龙蛋化石破口观察，其内部结晶矿物类型单一，是粒径0.2～0.4厘米的方解石。对矿物鉴别发现，靠近蛋壳部位结晶致密，到达蛋内部中央部位晶体矿物粗大且呈单晶，这说明结晶过程是从外向内的。

那么，结晶恐龙蛋化石是如何形成的？“目前学界对结晶恐龙蛋化石的成因研究，还较为薄弱，尚未建立相关理论。”赵璧告诉记者，根据对这次发现的含结晶恐龙蛋化石的初步观察，其蛋壳形态完整，应属于未孵化或恐龙未破壳的蛋。“幸运的是，化石没有被后期掩埋和成岩作用破坏。内部的方解石矿物应该是在恐龙蛋埋藏和成岩过程中，大量碳酸钙过饱和溶液通过蛋壳气孔渗入其中，结晶和充填形成的。”

赵璧进一步阐述，从结晶恐龙蛋化石的整个蛋窝观察，恐龙蛋以蛋壳上表面破口和内部充填泥沙为主，数量超过20枚，表明当时这一批蛋恐龙破壳的占大多数。“这3枚结晶恐龙蛋化石位于蛋窝的同一侧，可能指示靠这一侧的蛋窝微环境有一定特殊性。这3枚恐龙蛋可能靠近水道，产下不久就因水位上涨被淹没。”据介绍，结晶恐龙蛋化石属世界罕见，主要是因为相比普通恐龙蛋化石，结晶恐龙蛋化石的形成环境和条件十分苛刻，更需要及时掩埋和对蛋壳的保护，以及“恰到好处”的成岩物理化学条件才能形成。

目前，只在大型博览会和大型博物馆内，偶见结晶恐龙蛋化石的踪迹。但是，这些蛋化石都成了“标本”，离开了产地和地层，失去了埋藏信息。相比之下，科研专家在青龙山发现的这类化石均处于原位埋藏和保护状态，并与其他恐龙蛋化石构成蛋窝集群，其意义更为突出。

“从科学研究角度，结晶的恐龙蛋化石形成于特殊的古环境，记录了恐龙产蛋和孵化时期的珍贵水体地球化学信息以及蛋窝微环境特征信息。”赵璧说。

(责编：申佳平、陈键)

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