人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

湖北首次发现结晶恐龙蛋化石

王建宏 张 锐 本报通讯员 朱 江 于东祥 陈 琦
2024年01月08日09:25 | 来源：光明日报
小字号

原标题：湖北首次发现结晶恐龙蛋化石

 记者近日从全球规模最大的恐龙蛋化石遗址——湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区了解到，联合科研团队日前在遗址一号馆恐龙蛋化石露头修复治理过程中，偶然从一窝31枚的蛋窝里，发现了3枚结晶恐龙蛋化石。湖北省地质科学研究院古生物化石研究中心主任赵璧称，这是湖北首次发现结晶恐龙蛋化石，对于揭示恐龙产蛋过程和还原当时的古环境具有重要研究意义。

青龙山恐龙蛋化石群位于十堰市郧阳区的柳陂镇青龙山，距今6000万年至8000万年左右。1995年，该化石群被发现。通过大量细致研究，科研专家确认青龙山恐龙蛋化石群系晚白垩世中期的恐龙蛋化石，目前在地表出露和被保护得较完好恐龙蛋有近3000枚，可以识别和划分为至少220个蛋窝，许多蛋窝都表现出独特的排列方式。

2020年，中国科学院古脊椎动物和古人类研究所与湖北省地质科学研究院，在青龙山正式组建“中国郧阳恐龙蛋研究中心”，成立联合科研团队。本次发现的结晶恐龙蛋化石共计3枚，呈扁圆形，长轴约14～15厘米，短轴约12厘米，蛋壳厚度1.31～2.4厘米，均呈原地埋藏状态。

记者在遗址现场看到，这3枚特殊的化石与周边28枚非结晶恐龙蛋化石，构成一个31枚的蛋窝。完好的晶体晶面，让这3枚特殊的恐龙蛋内部闪闪发光。

赵璧介绍，3枚结晶恐龙蛋化石保存完整性均较高，蛋壳和内部结晶矿物大部分保留完好。只有蛋表面小范围破口内，显示出其与周边恐龙蛋化石完全不同的内部矿物结晶情况。

科研专家通过研究发现，从最典型的编号为J2的恐龙蛋化石破口观察，其内部结晶矿物类型单一，是粒径0.2～0.4厘米的方解石。对矿物鉴别发现，靠近蛋壳部位结晶致密，到达蛋内部中央部位晶体矿物粗大且呈单晶，这说明结晶过程是从外向内的。

那么，结晶恐龙蛋化石是如何形成的？“目前学界对结晶恐龙蛋化石的成因研究，还较为薄弱，尚未建立相关理论。”赵璧告诉记者，根据对这次发现的含结晶恐龙蛋化石的初步观察，其蛋壳形态完整，应属于未孵化或恐龙未破壳的蛋。“幸运的是，化石没有被后期掩埋和成岩作用破坏。内部的方解石矿物应该是在恐龙蛋埋藏和成岩过程中，大量碳酸钙过饱和溶液通过蛋壳气孔渗入其中，结晶和充填形成的。”

赵璧进一步阐述，从结晶恐龙蛋化石的整个蛋窝观察，恐龙蛋以蛋壳上表面破口和内部充填泥沙为主，数量超过20枚，表明当时这一批蛋恐龙破壳的占大多数。“这3枚结晶恐龙蛋化石位于蛋窝的同一侧，可能指示靠这一侧的蛋窝微环境有一定特殊性。这3枚恐龙蛋可能靠近水道，产下不久就因水位上涨被淹没。”据介绍，结晶恐龙蛋化石属世界罕见，主要是因为相比普通恐龙蛋化石，结晶恐龙蛋化石的形成环境和条件十分苛刻，更需要及时掩埋和对蛋壳的保护，以及“恰到好处”的成岩物理化学条件才能形成。

目前，只在大型博览会和大型博物馆内，偶见结晶恐龙蛋化石的踪迹。但是，这些蛋化石都成了“标本”，离开了产地和地层，失去了埋藏信息。相比之下，科研专家在青龙山发现的这类化石均处于原位埋藏和保护状态，并与其他恐龙蛋化石构成蛋窝集群，其意义更为突出。

“从科学研究角度，结晶的恐龙蛋化石形成于特殊的古环境，记录了恐龙产蛋和孵化时期的珍贵水体地球化学信息以及蛋窝微环境特征信息。”赵璧说。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
连续4年投资超千亿 我国民航业将进入持续快速健康发展新周期
　　民航业作为国家重要的战略产业，是交通强国建设的重要组成部分，是推进中国式现代化的重要支撑。 近日，交通运输部部长李小鹏在2024年全国民航工作会议上表示，2023年，我国民航业高效统筹安全运行、恢复生产和疫情防控，取得了显著成效，民航在综合交通运输体系中的地位和作用更加明显，行业运输生产基本恢复至疫情前水平，战略支撑作用进一步凸显，创新驱动发展深入推进。…
推动全民共享发展红利 数字经济促进共同富裕大有可为
　　人民网北京1月8日电 （记者许维娜）数字经济作为继农业、工业经济之后的主要经济形态，已成为国民经济发展的新动能。国家发展改革委、国家数据局日前印发《数字经济促进共同富裕实施方案》（以下简称《实施方案》），提出到2025年以数字经济促进共同富裕在缩小区域、城乡、群体、基本公共服务差距上取得积极进展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部