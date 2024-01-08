广西飞龙大桥合龙
2024年01月08日09:26 | 来源：光明日报
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原标题：广西飞龙大桥合龙
“世界最大跨径1800型波形钢腹板连续刚构桥”——飞龙大桥于6日实现全桥合龙，刷新同类型桥梁世界之最。
飞龙大桥是广西路建集团承建的S210横县平马至灵山沙坪公路项目关键控制性工程，大桥全长940米，宽13米，主桥桥跨布置为（100+185+185+100）米。大桥横跨平陆运河至南宁港作业区的郁江主干线，设计通航净宽112米，净空高度18米，完全满足平陆运河6000吨级船舶通航要求，距离平陆运河起点平塘江口仅6公里，是平陆运河到南宁港内河枢纽的关键性工程之一。
飞龙大桥是目前广西普通国省干线中创新程度最高、建设技术最难、最具代表性的跨江大桥之一。大桥在业内首次采用大尺寸1800型波形钢腹板取代传统混凝土腹板，减轻结构重量，实现经济、安全、耐久的工程目标，可解决传统预应力混凝土连续刚构桥腹板开裂和跨中长期下挠的问题，充分展现该类桥型适宜性强、可应用范围广、可向更大跨径突破等推广价值与社会效益。
(责编：申佳平、陈键)
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