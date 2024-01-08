付毅飞

原标题：快舟一号甲十二天三箭是怎样炼成的

1月5日，快舟一号甲火箭在酒泉卫星发射中心将天目一号星座15至18星送入预定轨道，实现2024年中国航天发射“开门红”。

记者从中国航天科工火箭技术有限公司(以下简称“火箭公司”)了解到，自2023年3月22日至今，快舟一号甲火箭以“5批20星”的组批连续发射形式，助力天目一号星座太阳同步轨道业务子星座基本建设完成。尤其是最近三次任务，该火箭一次进场，12天内在同一工位连续发射成功，标志其正式迈入批量生产、批量总装、组批发射阶段。

一次进场、“一箭三连”，这对快舟火箭来说尚属首次，其中关键是产品批次质量的一致性。三次连续任务中任何一次稍有闪失，都会打乱整体节奏，这就需要在前期多次发射履约的基础上，进一步提升团队的质量管控能力。为此，快舟团队在质量体系打造和质量文化贯彻上下狠功夫，最终实现产品进场“零故障”、过程结果“双圆满”。

连续快频发射，离不开任务组织各要素的持续改进升级。快舟团队以过去27次任务经验为基石，以此次连续发射任务为契机，创造了1组队员保障3发任务、进场7天具备发射条件的履约佳绩。据快舟一号甲型号项目办主任朱枫介绍，在火箭总装阶段，3发任务动态穿插并行，以最精简的资源实现多发任务齐头并进。同步总装完毕的3枚火箭组批发运，进一步节约了进场时间和履约成本。此外，快舟团队还将耗时较长的1项测试和2项操作前置到进场前在武汉进行，使发射场工作天数缩短了2天。

快舟一号甲型号总指挥姚少君表示，批量总装、批量发射的背后，是型号思路从单一项目制到产品制的转变。2016年快舟火箭签下中国首个商业发射服务合同，研制团队当时采用的是签一单、启动一单生产的“零售”方式。随着订单量逐步增大，火箭公司开始采用“先量产火箭部组件，待任务明确后再量产火箭通用化部分”的模式。2022年，该公司开启“火箭通用化部分提前批产、提前总装”模式，首批投产10枚，其中就包括发射天目一号星座的5枚火箭。在该模式下，火箭“先产再签”，只需根据订单进行定制化部分设计和生产即可，从供给方式上大大缩减了履约时长，提升了发射服务效率。

当前，我国日益旺盛的星座组网需求对火箭发射履约效率提出了更高要求。火箭公司党委书记、董事长查雄权表示：“‘12天3箭’任务是快舟火箭产业化批量组网阶段的起点，也是带动航天产业集群在湖北更快更好发展的重要里程碑。”

(责编：申佳平、陈键)

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