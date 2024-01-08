全球最高海拔风电叶片真空灌注试验在青海取得成功
2024年01月08日09:29 | 来源：央视新闻
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原标题：全球最高海拔风电叶片真空灌注试验在青海取得成功
1月5日，在青海省格尔木市开展的高海拔风电叶片真空灌注技术研究试验取得成功，刷新了全球最高海拔风电叶片的纪录，也验证了风电叶片在高海拔低压灌注达到“零缺陷”的可能性，标志着我国风电叶片生产技术已迈向世界领先水平。
据了解，风电叶片真空灌注以大气压与模腔内部气压的压力差为动力源，海拔升高气压降低意味着灌注动力会快速降低，常规灌注工艺可能失效。
这次开展高海拔的风电叶片灌注技术研究，选取在叶根节圆直径达到3.2米的大型叶片壳体模具上进行，基本覆盖了目前国内所有的陆上叶片尺寸。
经过多个阶段性试验和验证，试验团队对壳体最终灌注工艺方案进行反复探讨与修订，最终成功实现两侧壳体的灌注与固化，试验产品叶片达到灌注“零缺陷”的行业领先水平。
(责编：申佳平、陈键)
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