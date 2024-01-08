女高管违法开除员工？涉事公司发布情况说明
2024年01月08日09:29 | 来源：北京日报客户端
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原标题：女高管违法开除员工？涉事公司发布情况说明
近日，一段“公司女高管违法开除员工”的视频在社交网络上流传，引起广泛关注。
1月8日凌晨，北京尼欧克斯科技有限公司就此事发布声明：
声明
近期网上出现我司人力员工井某与前员工孙某因解除劳动关系出现争执的视频，井某情绪激动发表不当言论，引发网民极度不适，在此谨向大家诚挚道歉！我司已责令其停职反省并严肃处理。现将情况说明如下。
我司前员工孙某于2023年6月25日入职，签订3年劳动合同及保密与竞业限制协议，试用期6个月。因孙某工作能力不胜任，我司决定不予通过试用期。经协商一致，12月1日双方签署解除劳动关系协议，我司按照协议于12月8日足额支付了11月份工资及离职补偿金。以上程序均依法合规处理。
我司始终坚持依法经营，我们相信社会的法治与公平，并努力为社会创造价值。
北京尼欧克斯科技有限公司
2024年1月8日
(责编：申佳平、陈键)
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