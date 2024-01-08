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冰凌逐渐消融 黄河下游封冻河段全部开通

2024年01月08日09:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月8日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近期气温回升影响，黄河下游封冻河段冰凌逐渐消融，1月7日8时黄河河口垦利东大堤至生产村护岸最后一处封冻河段顺利开通。至此，黄河下游今冬首次封冻河段全部开通，截至1月7日开河形势总体平稳，未发生较大险情。

水利部相关负责人表示，水利部黄河水利委员会（以下简称黄委）和山东、河南两省水利部门密切监视黄河流域天气形势变化，及时发布气温凌情预报信息，精心调度小浪底等水库，落实物资队伍、强化巡查巡测，在流凌封河的关键时期，及时全部拆除可能影响封河的浮桥59座，确保了防凌安全。

截至1月7日10时，黄河上中游累计封河长度781千米，其中上游宁蒙河段分段封河681千米，中游分段封河100千米，凌情总体平稳。

据水利部预测，未来几日黄河下游地区冷空气活动相对偏弱，气温起伏波动，无明显凌情。

该负责人表示，下一步，水利部将密切关注黄河流域天气形势变化，指导督促黄委和沿黄有关省区扎实做好防凌各项工作，确保黄河防凌安全。

 

 

(责编：杨曦、吕骞)
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