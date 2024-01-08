原标题：【活力中国】订单满生产忙 小城镇做强大产业

兴福镇是山东滨州博兴县的一个小镇，资源贫乏、区位优势不足。然而，就是这个50多平方公里的小镇却聚集了2800多家商用厨具企业，年产值达到了300多亿元。兴福镇是怎么做到的？新开年又在忙活些什么呢？来看记者的探访。

这个元旦假期，兴福镇一派繁忙。新年不到一周，兴福镇就已经和国内外客商签下了2000多单的定制商用厨具。在这家企业，记者遇到了来定制薯条保温机的沙特客商哈西姆。

再过一个月，哈西姆的薯条保温机就能发货。像这样为全球客户的量身设计定制，兴福镇每天都在进行。

王兆建是兴福镇党委书记，他告诉记者，地处黄河滩区的兴福镇最早还是靠用芦苇秆给饭店做笼屉起家，经过多次转型升级后，进入了商用厨具生产领域，年产量达到了2000万台套。然而，商用厨具行业门槛不高但竞争激烈，新形势下又该如何拓市场、抓订单呢？

如今，兴福镇的商用厨具占到了全国市场份额的40%以上。为了让研发设计也再上一个新台阶，从今年开始，兴福镇在每年引进300多名专业人才的基础上，再引进一批数字化、信息化、绿色低碳等方面的人才，并与山东大学、山东理工大学等共同成立智能厨具产业研究院。现在，兴福镇每年商用厨具相关专利就有100多项，企业研发设计水平不断提升。

当地还在众多的生产企业中形成了有效的产业链，这些企业分成了产业链的上、中、下游，涵盖了研发设计、生产制造、物流配送等各个环节，并建立链主制度，通过大带小，让每个行当的每家企业都能健康运转。

有方向、有干劲，新年伊始的兴福镇订单满、生产忙，不少企业还忙着在海外成立合资公司、设立海外仓，全方位拓展海外市场。今年，兴福镇也给自己立下了一个“幸福”的目标，商用厨具出口从50多个国家和地区增加到60多个，产业规模力争达到500亿元。

(责编：申佳平、陈键)

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