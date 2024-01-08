原标题：开门红！几个数字看开年活力足

哈尔滨元旦假期3天旅游收入近60亿，中央大街马迭尔冰棍3天卖了10万支；

元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%；

2024年元旦假期电影总票房为15.33亿元，创造了同档期新的纪录；

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开工即冲刺。新年伊始，多个领域喜迎开门红，多组数据再创新高，开启了欣欣向荣的2024。

1月5日，冰雪节启幕焰火在哈尔滨冰雪大世界园区上空绽放。当日，第40届中国·哈尔滨国际冰雪节开幕，吸引众多游客。新华社记者 张涛 摄

3天，旅游收入近60亿

当下最火的城市无疑是地处东北的哈尔滨。伴随冰雪经济在这个冬天的爆火，哈尔滨成了今冬旅游业的新晋顶流。据哈尔滨市文旅局测算，元旦假期，哈尔滨累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元，游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。

3天旅游收入近60亿！哈尔滨中央大街马迭尔冰棍3天卖了10万支！用网友的话来说，“这泼天的富贵这一次给到了尔滨”！

这样的热度还在继续。1月5日，第四十届中国·哈尔滨国际冰雪节开幕，百余项特色冰雪活动将不断带给游客惊喜。接下来，随着寒假和春节的到来，哈尔滨“冰雪世界”将迎来峰值。万千游客将奔赴这里，体验好看好玩的冰雪项目，感受热情好客的尔滨居民。

2023年12月31日，游客在位于陕西省渭南市的华山西峰赏景（无人机照片）。元旦假期期间，人们用各种方式乐享时光，迎接新年，欢度假期。新华社发（汪艳 摄）

3天，出游1.35亿人次

经文化和旅游部数据中心测算，元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，按可比口径较2019年同期增长9.4%；实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%。

在这波出游大潮中，冰雪旅游热度持续攀升。飞猪数据显示，元旦假期冰雪游预订量同比去年增长126%，哈尔滨、长春、乌鲁木齐、张家口等是冰雪游热门目的地。广东、浙江、上海是冰雪游主要客源地。

更可喜的是，元旦假期前两天，农村地区居民出游率达4.2%，贡献的游客人数占同期全国国内游客人数的20.0%，创有元旦假期监测记录以来新高。

根据国家电影局统计，2024年元旦假期（2023年12月30日至2024年1月1日）电影总票房为15.33亿元，创造了同档期新的纪录。观影人次为3660万，国产影片票房为14.11亿元，市场占比为92.04%。票房前5名影片分别为《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《金手指》《潜行》《非诚勿扰3》。

这样亮眼的成绩并不意外，它是2023年蓬勃活跃的电影市场的延续。

国家电影局2024年1月1日发布数据，2023年我国电影总票房为549.15亿元，观影人次为12.99亿。

更让人振奋的是，2023年的票房前十均为国产电影。其中，《满江红》票房领跑，《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部：朝歌风云》《八角笼中》《长安三万里》《熊出没·伴我“熊芯”》《坚如磐石》《人生路不熟》位列二至十位。

开年活力足，不仅表现在文旅和电影领域，不少重大工程和项目也交出喜人成绩单。

60.2自然箱/小时，第十次刷新装卸效率世界纪录

1月1日，在我国首个全国产全自主自动化码头——山东港口青岛港自动化码头（三期）作业现场，“新泉州”轮最后一个集装箱顺利装船，桥吊平均单机作业效率达到60.2自然箱/小时，山东港口青岛港自动化码头第十次刷新装卸效率世界纪录。

据了解，日前刚刚投产的山东港口青岛港自动化码头（三期）工程，是我国首座全国产全自主自动化码头，完成六大自主突破、12项创新攻坚成果，标志着我国在自动化码头建设领域有了完全自主可控的整套解决方案。

山东港口青岛港自动化码头三期投产后，全自动化集装箱码头岸线总长达到2088米，可用岸线1652米，得益于A-TOS、A-ECS系统焕新升级以及首套全国产自动化电控系统规模化应用等技术装备赋能，码头综合服务效率提升6%。

1年送电2亿度，节约标煤约6万吨

超高海拔，一般是指海拔高度在3500米到5500米之间。1月1日上午，世界超高海拔地区最大的风力发电场——那曲欧玛亭嘎100兆瓦风电项目，正式投入运行。一年就可以向那曲市送电2亿度，满足23万人一年的用电需求。节约标煤约6万吨，减少二氧化碳排放量约20万吨。

通行时间从6小时缩短至1小时左右

1月3日上午，G7611都香高速云南昭通段通车仪式在甘田收费站举行。这标志着我国西南地区又新增一条连接滇川黔三省的高速公路。

国家高速公路网G7611贵州省都匀市至云南省香格里拉市高速公路，项目全长约1200公里。都香高速云南昭通段全长97公里，设计时速80公里。

都香高速昭通段通车后，从云南省昭通市昭阳区守望乡到四川省金阳县春江乡的通行时间从原来的6小时缩短至1小时左右，沿线10个乡镇约187万群众出行更加便利。

1月5日，在哈尔滨冰雪大世界园区，游客在观看哈尔滨国际冰雪节开幕式上的无人机表演。当日，第40届中国·哈尔滨国际冰雪节开幕，吸引众多游客。新华社记者 王建威 摄

各地铆足干劲“满弦”开工，各行各业奋勇争先加速跑，这股儿决心、拼劲儿遍布开年的神州大地。热气腾腾、欣欣向荣的2024新气象，让人振奋，催人奋进！

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编辑：王 莹

终审：陈竞超

综合新华社、人民日报、央视新闻报道

(责编：申佳平、陈键)

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