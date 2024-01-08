近日，神州租车与隶属于上海光明集团旗下良友集团的上海海博出租汽车有限公司签订战略合作协议，双方将以协力推进巡游出租车的转型升级为契机，推动神州租车“车辆全生命周期管理能力”和海博出租“全产业链”价值深度融通，共同探索出行服务新业态新模式。

神州租车CEO杨楠在致辞中表示，神州租车通过多年深耕短租市场，打造了深厚的品牌影响力、技术研发能力和资产运营能力，为公司持续探索多元化的租车场景奠定了坚实的基础。面向网约车运力企业、网约车司机、政企集中用车的租车服务，是神州租车着力发展的重要方向。

良友集团党委书记、董事长谢峰在致辞中指出，多样化、场景化的用车服务是神州租车的独特优势，这与海博出租积极融入城市综合服务体系构建、探索出行服务面向未来的个性化服务场景的理念不谋而合。良友集团副总裁虞颂明表示，通过此次战略签约，海博出租将积极盘活资产，高标准打造巡网结合的出行新业态。同时，发挥双方在出行服务行业积累的高标准服务质量体系，不断丰富政企集中用车场景化、个性化服务供给，提升品质体验、拓展发展空间。

据悉，未来，双方将持续深化战略合作，完善出行服务生态，打造更多具有上海特色的出行服务场景，为上海市民提供更有温度的出行服务，为上海数字经济发展注入新动力。

(责编：曹淼、李源)

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