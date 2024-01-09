黄盛

AI大模型应用正在加速落地。1月5日，国家互联网信息办公室公开发布第三批境内深度合成服务算法备案清单，129款算法获备案。而在此之前的2023年，国家互联网信息办公室在6月和9月先后发布了《境内深度合成服务算法备案清单》和《关于第二批深度合成服务算法备案的信息公告》，前后共有151款算法完成备案，产品涵盖虚拟人或3D数字人合成、影音图文合成及生成、智能客服、智能对话、智能教育等领域。

AI大模型会对行业产业带来哪些改变？如何针对各个行业发展特点拓展大模型应用落地？对此，多位业内人士认为，AI将重构软件开发模式、交互方式、使用流程和商业模式，无论是研发类、管理类、生产类还是后服务类工业软件，都将用大模型重新升级一遍，最终赋能千行百业；同时也应进一步夯实人工智能技术底座，通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，强化“根”技术研发，推动重点行业智能化升级，深化人工智能技术在各行业全流程的融合应用，拓展特色应用场景，加快“智改数转”，形成现实生产力。

如何拓展AI大模型的特色应用场景？以智能教育行业为例，北京师范大学“智慧学习研究院院长黄荣怀认为，AI大模型赋能教育需要在教课文、教育咨询等各个环节中，有针对性地运用。

清华大学计算机系教授、中国计算机学会计算机应用专委会主任许斌任伟认为，AI大模型的出现为教育行业里的教师、学生等群体提供了全新的工具，这些群体借助场景化应用的辅助内容带来更好的结果，但也要培养学生的AI素养。

AI大模型在赋能智能教育过程中，数据的训练备受产业界关注。“AI大模型是‘大数据+大算力+强算法’结合的产物，因此训练数据的质量与数量至关重要。”松鼠AI董事长栗浩洋表示，应采用多模态大模型进行应用与开发，在知识获取、信息输入及传达信息等方面获取更好的性能；通过多年积累的场景、数据、算法等方面的技术与行业经验，充足的训练数据，保障模型的生成能力及精度，改善大模型在学生专业知识、理解能力上的局限性；还需要基于知识图谱和MCM图谱，提高教学效率，并把每个孩子的个性、特长、潜在优势充分发挥出来。

也有业内人士认为，2023年以来，以大语言模型及生成式人工智能为代表的人工智能技术在全球掀起科技和产业创新浪潮，人工智能应用在大模型领域打开新局面。如何推进人工智能技术与教育等各个产业的深度融合，促进行业企业变革创新和高质量发展，在现阶段变得愈发关键。

(责编：王连香、吕骞)

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