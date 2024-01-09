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2023年国家铁路发送旅客36.8亿人次 创历史最好水平

2024年01月09日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京1月9日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）工作会议获悉，2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次，高峰日发送旅客突破2000万人次，日均发送旅客突破1000万人次，创历史最好水平。

路网加密提质、运能持续提升。2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里；34个项目建成投产，102座客站高质量投入运营，22个县结束了不通铁路的历史。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。

深化供给改革，满足出行需求。2023年，国铁集团充分发挥高铁成网运营优势，优化列车开行方案，加大高峰时段客运供给，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。通过推出学生票优惠资质在线核验功能、按年龄实行儿童优惠票、在线选铺、优化旅客信息通知等服务新举措，解决了一批旅客出行“急难愁盼”问题。

货运持续增长，再创历史新高。2023年，国家铁路全力保障电煤、粮食、化肥等重点物资运输，加大集疏港运输和“公转铁”力度，积极推进铁水多式联运、物流总包开发，试点推出高铁快运整列批量运输，不断提升货运服务质量。2023年全年国家铁路完成货物发送量39.1亿吨，再创历史新高。

其中，中欧班列2023年全年开行1.7万列、发送190万标箱，同比分别增长6%、18%；西部陆海新通道班列全年发送86万标箱，同比增长14%。

(责编：王连香、吕骞)
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