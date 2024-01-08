人民网北京1月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2024年1月10日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路每日安排旅客列车11149列，较现图增加233列；每日开行货物列车22264列，较现图增加40列，列车开行结构不断优化，客货运输能力进一步提升，为经济社会发展注入新动能。

国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神，充分运用铁路新增线路、车站等运输资源，深化运输供给侧结构性改革，对全国列车运行总体方案进行的一次优化调整。新图的实施，有利于进一步提升路网整体功能，有利于服务人民群众生产生活，有利于更好服务经济回升向好。

一是充分运用济郑、杭昌高铁等新线资源，密切中部地区和山东半岛、长三角地区联系。济郑高铁济南至濮阳段2023年12月8日开通运营，济郑高铁实现全线贯通，调图后安排动车组列车62列，济南至郑州间最快1小时40分可达，其中聊城西站始发进京、进沪动车组列车各1列，濮阳东站始发进京动车组列车1列，山东半岛城市群与中原城市群时空距离进一步压缩，鲁西南、豫东北地区人民群众出行更加便捷。杭昌高铁南昌至黄山段2023年12月27日开通运营，调图后安排动车组列车76列，南昌东、景德镇北、黄山北站串联起皖赣两省“名城、名湖、名山”等丰富文旅资源，打造世界级黄金旅游线，赣东北、皖南地区与长三角城市群联系更加密切，乐平、黟县、祁门等地迈入高铁时代。首次安排杭州西经由杭昌、京港高铁至广州东间的动车组列车4列，以停大站为主，速度较快，旅时较短，进一步密切中部地区与粤港澳大湾区、长江经济带的联系。

二是充分运用成自宜高铁、丽香铁路、川青铁路青白江东至镇江关段开通新增能力，优化西部地区铁路运行图，服务西部大开发战略。成都至自贡至宜宾高铁2023年12月26日开通运营，调图后安排动车组列车28列，宜宾至成都间最快1小时13分钟可达。安排“成都东—自贡—宜宾—乐山—成都东”环线动车组列车4列，串联川南地区城市群。将汉口、南昌东至成都东间6列动车组列车延长至宜宾始发终到，扩大宜宾地区旅客出行通达范围。丽香铁路安排动车组列车日常线10列，滇西北地区旅游城市间时空距离大幅压缩。川青铁路青白江东至镇江关段安排成都至茂县、绵竹南等方向间动车组列车20列，方便川西北沿线各族人民群众出行。统筹运用进出疆通道客运能力，在兰州至乌鲁木齐间增加经兰新高铁运行的普速旅客列车4列，将乌鲁木齐至成都、昆明间各2列快速旅客列车升级为直达特快旅客列车，单向旅行时间最长分别压缩9小时24分、8小时13分，运行品质大幅提升。将乌鲁木齐至连云港东、合肥间各2列快速旅客列车升级为直达特快旅客列车，并调整至南通、杭州始发终到，西北地区与长三角地区联系更加紧密。

三是以华南地区新站、新线开通运营为契机，优化区域运行图，服务粤港澳大湾区建设。充分利用升级扩建的广州白云站能力，优化广州地区主要客运站功能，安排广州白云站始发终到旅客列车98列、经停6列，其中将广州南站经由京广高铁运行的42列动车组列车及广州东、广州站32列普速客车、28列广深城际动车组列车调整至广州白云站办理，另增开广州白云至汕头南间动车组列车2列。利用广州枢纽优化调整释放的运输能力，增开广州地区至南京、杭州、福州、合肥、南昌等方向间动车组列车40列。2023年12月26日甬广高铁汕头南至汕尾段开通运营，甬广高铁广州东至汕头南间实现贯通运营，调图后共安排动车组列车146列，在广州东至汕头南间安排以停大站为主、速度较快、旅时较短的动车组列车4列，最短旅行时间压缩至1小时54分，促进广州与粤东地区人员交流。此次调图后，华南地区路网结构更加完善，与长三角经济带及东南沿海地区联系更加紧密，为粤港澳大湾区建设增添新活力。

四是优化调整北京铁路枢纽客站功能，助力京津冀协同发展。优化调整北京地区主要客运站分工，进一步提升首都铁路枢纽综合服务能力。将北京西站办理经由京广高铁方向至南宁东站、武汉站间各2列动车组列车延伸至北京站始发终到；将北京朝阳站至哈尔滨西站、丹东站至北京朝阳站各1列动车组列车，北京丰台站至太原南站间2列动车组列车，调整至北京西站始发终到；将北京西站至西安北站、三门峡南站至北京西站各1列，北京西站至重庆西站、石家庄站间各2列动车组列车，北京站至日照西站间2列普速客车，调整至北京丰台站始发终到，为旅客出行提供更多选择。2023年12月18日津兴城际铁路开通运营，调图后安排动车组列车日常线8列、周末线10列，安排天津经由津兴城际铁路至北京西站间动车组列车4列。增开天津西站至大兴机场站间动车组列车10列及天津、唐山至雄安间动车组列车各2列，促进空铁联运发展。此外，进一步增加廊坊、涿州、燕郊等车站旅客列车停站频次，为早晚高峰时段进京或环京通勤旅客出行提供更多便利。

五是优化部分旅客列车运行径路、通达范围和装备设施，满足旅客多样化出行需求。将齐齐哈尔至深圳，长春至昆明、南宁间等22列快速旅客列车升级为直达特快旅客列车，旅行时间大幅压缩，增开沈阳北至郑州东、齐齐哈尔南至天津西间动车组列车各2列，进出关旅客列车提质增效。山西吕梁地区首开进京动车组列车，便利革命老区群众出行；太原经忻州西、原平西增开进京动车组列车4列，进一步拉近晋北地区与首都的时空距离；安排北京至西安、南昌至泉州、重庆至贵阳等方向10列红色主题旅游列车，方便旅客前往革命老区追寻红色印记；在东北、西南、西北地区安排乡村振兴旅客列车20列，增加脱贫县停站频次，持续开好公益性“慢火车”，优化设备设施，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴提供支撑。

六是优化物流产品供给，提升货物运输能力，更好服务经济社会发展和人民群众安全温暖过冬。适应市场需求，进一步拓展国内快捷物流圈，增开直通快运班列19列，全国铁路直通快运班列总数达到340列，实现了31个直辖市和省会城市全覆盖，联结了东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北全国七大区域间互联互通的42个通道中的39个，促进国家区域协调发展。提高港口集疏运能力，安排铁海快线总量增至311列，覆盖了全国主要集装箱港口，增开集疏港重来重去跨铁路局大宗货物直达列车16列。优化主要干线列车开行结构，兰新铁路增开货物列车4列，四平至齐齐哈尔、集宁至通辽、铜陵至九江铁路分别增开货物列车8列、4列、2列，区域货运能力进一步提升，为各地迎峰度冬提供运力支撑。推动长江经济带发展，增开沿江班列1列，总数增至15列，持续提升班列运行品质。首次开行重来重去乡村振兴班列2列，建立横贯东西的物流通道，实现新疆与东部沿海物资和产品快速交流，乡村振兴班列总数达19列，持续助力乡村振兴战略。加强跨境货物列车运输组织，保持中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车稳定开行，服务国际国内双循环和外贸保稳提质。

铁路部门提示，调图后客货列车开行信息和服务资讯，旅客和货主朋友可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。

(责编：王连香、吕骞)

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