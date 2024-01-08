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高通入选“2023全球最具影响力的十大外国跨国公司”

2024年01月08日14:28 | 来源：人民网
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近日，中国国际跨国公司促进会正式推出“2023全球最具影响力的十大外国跨国公司”，其评选指标主要包括“技术创新能力”和“企业社会责任”两个维度。2023年在这两方面均有亮眼表现的高通成功入榜。

高通相关负责人介绍，2023年，该公司在5G、AI等技术领域均有很多创新成果。2023年年初，高通发布5G Advanced-ready调制解调器及射频系统骁龙X75，搭载面向5G的张量加速器，让5G调制解调器和射频系统也有了AI处理功能。2023年11月，在乌镇举办的世界互联网大会上，高通公司凭借骁龙X75获评“世界互联网大会领先科技奖”。此外，高通还展示了运行在安卓手机上的生成式AI大模型的终端侧演示，支持超过10亿参数的AI大模型，可以在15秒内执行20步推理，将输入的文字转化成一张图像并立即显示出来，终端侧在不到一秒的时间内，就能实现年初需要15秒才能实现的推理。

2023年10月，高通发布了专为生成式AI而打造的第三代骁龙8移动平台，支持在终端侧运行100亿参数大模型；同时还发布了专为下一代AI PC打造的骁龙X Elite，支持在终端侧运行超过130亿参数的生成式AI大模型。

5G商用以来，从“5G领航计划”到“5G物联网创新计划”，再到“5G全连接工厂”等，高通通过合作将技术一步步落地应用，进入广大用户的生活中，助力中国企业拓展海外市场。

在企业社会责任方面，高通致力于推动移动创新的开创性使用，借助前沿技术和灵活连接的解决方案（包括4G LTE和5G）加速可持续性和包容性的发展。通过“无线关爱”计划，高通与中国乡村发展基金会继续合作“智慧农业”项目，通过捐赠智能农机设备并组织操作培训，提升农民合作社生产机械化和农机智能化水平，降低生产过程中的人力及时间成本，提高关键农事管理环节的效率，推动合作社生产向规模化、集约化、现代化发展，提高其市场竞争力。2023年9月，高通公司向中国乡村发展基金会捐赠人民币800万元，以继续支持在乡村振兴重点地区开展教育、农业、医疗等领域的项目。

5G等移动通信技术在各行业的投入应用，也有助于节能减排。在2023世界5G大会5G与绿色环保论坛上，高通公司高级市场总监陈雷分享了一组数据：在全球范围内，信息和通信技术行业（即ICT行业）的公司每年直接产生的温室气体排放量仅占全球总量的2%，主要是运行数据中心和网络所需能源带来的排放。而ICT行业开发的数字技术，使通信、旅游、工业生产等行业的温室气体排放量大幅减少约15%。随着5G、物联网和AI技术的不断创新，到2030年，ICT公司有望再减少100亿吨温室气体排放。

(责编：曹淼、李源)
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