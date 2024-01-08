新华社客户端浙江频道1月7日电 为进一步准确把握涉农网络舆情风险点，提高舆情应对的前瞻性和针对性。《三农舆情蓝皮书——中国三农网络舆情报告（2023）》发布暨三农舆情应对研讨交流活动6日在杭州举办，业内专家学者齐聚研讨三农网络舆情发展趋势，以期增强三农领域的决策服务能力水平，提升舆情报告质量。

会上发布了《三农舆情蓝皮书——中国三农网络舆情报告（2023）》。据了解，报告由农业农村部信息中心组织国内网络舆情和农业农村领域权威机构专家学者以及一线工作人员编写出版，是国内研究三农网络舆情的专业年度报告，目前已成为各级政府和行业管理部门开展网络舆情引导工作的重要参考。

报告聚焦三农网络舆情全面梳理，围绕行业特征、区域特点等分析研判，对粮食安全、乡村振兴、种业振兴、农产品质量安全、农业农村信息化五个三农专题舆情深入分析。

报告研究发现，2022年中国三农网络舆情信息量保持高位，粮食生产“逆势夺丰收”振奋舆论，乡村特色产业高质量发展、宜居宜业和美乡村建设亮点纷呈，种业科技自立自强持续提振舆论精神，农产品质量安全监管工作走深走实，数字普惠展现的乡村美好前景引发积极反响。此外，研究认为，农业农村部网站已成为三农舆论引导工作的主力军，全媒体时代做好三农网络舆情治理还需要在理论武装、机制建设、阵地保障、技术支撑等方面继续加强。

与会专家表示，近年来，舆论持续关注三农发展，信息传播特点鲜明：三农重大主题宣传出新出彩，三农内容生产丰富多元，年轻化表达激发三农网络生态新活力，网络公益助农欣欣向荣，农业科普汇聚强大网络力量，三农政务新媒体更加开放务实。2023年，农业强国视域下的粮食安全话题，中国式现代化进程中的农业农村现代化话题等吸引人们持续关注。(郁琼源、许舜达)

(责编：陈键、吕骞)

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