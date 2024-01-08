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2024年春运中国民航旅客运输量有望创历史新高

2024年01月08日19:34 | 来源：人民网
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人民网北京1月8日电 （记者王连香）“2024年春运，中国民航旅客运输量有望创历史新高。”中国民航局运输司司长梁楠在今日举行的中国民航局新闻发布会上透露。

梁楠介绍，2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。据预测，春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，日均200万人次，较2019年春运增长9.8%，较2023年春运增长44.9%，有望创历史新高。旅客量峰值预计出现在2月8日（腊月二十九）、2月16日（正月初七）、2月20日（正月十一）和2月25日（正月十六）。

梁楠指出，从国内市场看，民航旅客总体流向为错峰放假开学、返乡返岗、出游旅行等，得益于今年春节假期时间较往年有所延长，“探亲+旅游”将成今年热门出行模式。热门航线主要集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群之间。另外，三亚、海口等南方旅游城市以及东北、新疆等地的冰雪旅游城市旅客量将显著增长。

从国际市场看，春运期间出境游市场预计将形成短期旺季，春节前后部分单日国际航班量将出现小高峰，日韩、东南亚等周边国家和地区将成为出行热点，国际探亲、留学需求也将有所增长。

梁楠表示，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计春运期间全民航日均保障航班将达到1.65万班，与2019年基本持平，比2023年增长24%。

(责编：王连香、吕骞)
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