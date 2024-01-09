本报记者 常 钦 李晓晴

数据来源：国家林草局

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我国有34亿多亩森林、8000多种木本植物，蕴藏着丰富的食物资源。统计显示，全国森林食物年产量超过2亿吨，已经成为我国继粮食、蔬菜之后的第三大重要农产品。什么是“森林食物”？如何“向森林要食物”？记者进行了调查。

习近平总书记强调：“解决吃饭问题不能光盯着有限的耕地，要树立大食物观”“要向森林要食物”。森林食物主要是指森林或者林地生产的食物，包括可食性的果实、花、叶、枝、皮、根、脂液以及寄生物、附生物等非木质林产品。

我国有34亿多亩森林、8000多种木本植物，蕴藏着丰富的食物资源。党的十八大以来，通过重点林业生态工程和经济林生产基地建设，森林食物生产能力不断提高，森林食物产业已经成为林草主导产业。

国家林业和草原局统计显示，全国森林食物年产量超过2亿吨，已经成为我国继粮食、蔬菜之后的第三大重要农产品，人均森林食物产量130公斤左右，居世界前列。

来源广、种类多、消费旺，向森林要食物潜力巨大

前不久，河北宽城传统板栗栽培系统被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。遗产地范围内现有板栗栽培面积80万亩。

“板栗果可生吃、熟吃，既能当作粮食，又可做果品，并可入药，有‘树上饭’的美名。”宽城县农业农村局经济作物站站长商贺利说。

板栗是大家熟知的森林食物中的代表。国家林草局改革发展司二级巡视员高均凯介绍，森林食物可分为三大类，经济林是森林食物生产的主力军，产品包括木本粮油、干鲜果品、饮料调料、森林蔬菜等多个品种和类型，其中大部分可以直接作为食品；利用林地发展林下种植、养殖、采集形成的林下经济产品；还有桑树、柠条、花棒等可以作为牲畜饲料的间接性食品。

“森林是大粮库、大宝库，向森林要食物潜力巨大。”高均凯说，我国可以生产森林食物的经济林树种非常多，保守估计有500—1000种。除了大家熟知的核桃、红枣、苹果、柑橘、龙眼、蓝莓等干鲜果品，还有茶油、核桃油、杏仁油等木本食用油，竹笋、香椿、山野菜、林下食用菌等森林蔬菜，茶、咖啡、沙棘等森林饮料，花椒、八角、肉桂等森林调料。

“森林食物的生长环境好，产品绿色安全、味道鲜美、营养健康，多是传统的山珍美味。其中的膳食纤维、维生素、特异性蛋白质、油脂、花青素，以及人体必需的微量元素等物质含量高，有利于身体健康。”高均凯说，科学利用森林和林地资源，发展经济林和林下经济，有利于增加我国食物供给能力、丰富食物来源、提升生活品质，加快构建多元化食物供给体系。

做足山文章，打好特色牌，森林食物产业促进“绿富双赢”

“山坡种了油橄榄树，增加绿化防止水土流失，镇上向农户提供优良树种，进村指导管护技术。现在我种了70多亩油橄榄，仅靠油橄榄鲜果年收入就达到20多万元。”甘肃陇南武都区外纳镇锦屏村村民贾永祥说。陇南市全市油橄榄种植面积达100万亩，主产区群众油橄榄产业人均年收入达4000多元，在巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴方面作用明显。

“‘绿富双赢’是发展森林食物的鲜明特点。”高均凯介绍，森林食物生产不占耕地，扩大了食物生产空间，还能发展乡村特色产业，拓宽农民增收渠道。

我国一直高度重视森林食物生产。党的十八大以来，各地区各部门采取多项措施，支持各地通过退耕还林、天然林保护、国土绿化、荒漠化防治等重点林业生态工程，建设经济林生产基地，提高森林食物生产能力，取得了显著成效。目前，全国经济林面积约为7亿亩，经济林产量2亿吨左右、产值约为2.2万亿元，种植规模居世界首位。林下经济利用林地面积达到6亿亩，年产值突破1万亿元。

一组数据很说明问题：全国经济林种植从业人口超过9000万，林下经济从业人口达3400万，二者相加约占我国农村人口的1/4；一些林区山区农民收入的20%左右来自林产品，部分林业重点县超过60%。

高均凯介绍，原国家级贫困县中，726个有经济林种植，占总数的88%，种植面积3亿多亩、产量6000多万吨、产值5000多亿元，分别占全国的48%、29%、33%。发展经济林对巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴的作用很大、贡献很大。

做足山文章，打好特色牌。目前全国经济林种植面积超过2000万亩的有14个省份，年产量超过1000万吨的有9个省份。核桃、油茶、板栗、枣等174个经济林产区入选中国特色农产品优势区，占总数的56.5%。

壮大经济林，延伸产业链，全面提升森林食品数量和质量

又是一年柿子红。在陕西富平县，到处都是一派柿子采摘和柿饼加工的劳动场景。富平尖柿加工制作而成的柿饼具有个大、霜白、底亮、质润、味香甜等五大特色，深受国内外消费者的青睐。

富平县林业局局长张军委说，目前全县柿子栽植面积36万亩，挂果面积18万亩，鲜柿产量达28万吨，加工柿饼7万吨。柿饼加工产业集群带动13万人从事柿子产业，全产业链产值达到65亿元。目前当地从柿饼加工拓展到柿叶茶、柿子酒、柿子醋、柿子饮料、柿子面膜、柿子酵素等10余种产品。

“经济林生态、生产、生活属性结合紧密，是典型的乡村特色产业、林草支柱产业，深受地方政府、种植农户、广大消费者的欢迎。”高均凯说，国家林草局明确了一系列政策，印发《林草产业发展规划（2021—2025年）》，多措并举推进全国经济林转型升级、提质增效和高质量发展。

目前，全国每年新造、改培经济林面积2000万—3000万亩，全国经济林挂果面积占总面积的67%左右，经济林产量增加潜力和空间仍然很大。

“要延长木本粮油产业链，提高产业总产值，对林果、林菌等绿色食品进行深加工，不断提升生态森林食品供给能力。”中国林业科学研究院副院长陈幸良建议，重点发展林下中药材、林下食用菌、林下养殖及林下采集加工等，引导加工企业向林下种植养殖集中区延伸；加强功能性代谢产物和副产物的基础研究，通过与食品、医药等领域开展科技合作，开展功能性产品的技术研发，提升木本粮油产业的综合价值，延长产业链条，全面提升森林食品的数量和质量。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年01月09日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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