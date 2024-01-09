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近年来，河南省长垣市以创新引领起重机械制造产业高质量发展，搭建服务平台，完善产业链条，推进智能制造，不断推动产业转型升级。截至去年底，当地共培育起重机械制造智能工厂6个、智能车间23个。

主钩下降，夹钳臂闭合，吊起钢卷；到达作业目标位置后，主钩再次下降，夹钳臂打开，重达20吨的钢卷稳稳放置于货车车斗中，货物搬运全程不需要人工介入。在河南省长垣市，用于起重作业的智能化无人值守起重机可以实现全天运行，并且适用于恶劣环境、“黑灯工厂”等条件。

近年来，长垣市不断推动起重机械制造产业转型升级。目前，全市共有规模以上起重设备整机生产企业114家，配套生产企业1042家，年产起重整机30万台；截至去年底，共培育起重机械制造智能工厂6个、智能车间23个。

加大科技研发

推动产品迭代

机械手抓取筋板，精准地将其立在起重机主梁盖板上，衔接处火花四起……位于长垣市的新科起重机股份有限公司生产厂房内，全自动生产线正在有序作业。

“你看，有了全自动的生产设备，一键操作就行。”正在操控设备的工人蔡存超告诉记者。

“通过应用这套焊接设备，起重机主梁焊接效率提高了近3倍。”企业负责人蔡晓杰在一旁介绍，这套设备由公司自主研发而成，并申请了专利。近年来，新科公司通过不断创新，起重机订单持续增加，2023年的订单总量达3500台。

除了生产环节的创新，当地起重机企业还在新产品研发上不断推进。

一台起重机往往重达几百吨，作业过程中吊具大幅晃动，工作人员如何实现精准操控？

走进卫华集团实验检测中心，电气研发部工程师单迎歌正与同事站在模拟起重机上进行实验操作。“通过不断优化防摇摆技术，团队正在攻关闭环防摇系统，有望通过自动检测并减小外部环境的动态干扰，实现起重机在多种环境下的实时防摇摆。”单迎歌说。

2006年起，卫华集团开始研发起重机的电气防摇摆技术，最终成功实现防摇摆精确自动定位控制技术的自主研发。随着技术不断完善，如今起重设备摇摆幅度降低95%以上，处于全球领先水平。

“我们将每年销售收入的4%至6%用于产品研发，企业拥有授权专利1400余项，2022年集团研发投入8亿多元。”卫华集团董事长韩红安说。

以技术创新为抓手，以新产品研发为动能，加快产品迭代成为当下长垣市发展起重机产业的重要举措。当地持续支持企业建设省级及以上重点实验室、技术创新中心等研发机构，70家企业被认定为国家高新技术企业，2家企业被评为省制造业“头雁企业”。

搭建服务平台

完善产业链条

“无人值守起重机能投产落地，政府搭台是关键。”巨人集团副董事长韩钊蓬说。

据介绍，由长垣市起重装备制造行业协会主办、长垣经济技术开发区管理委员会承办的起重装备博览交易会已连续举办8届。韩钊蓬说，通过展会，长垣市发改委积极促成巨人集团与国外技术团队合作，开发了无人值守起重机，同时也提供了让国外市场充分认识企业产品的机会。

走进巨人集团厂房，韩钊蓬指向起重设备上的一块小型屏幕。“别看这起重超载限制器不起眼，它的作用至关重要。”他解释，“一旦起重机出现超载情况，起重超载限制器就会立刻切断电源，保证设备和人员的安全。”

“配套设备怎么进货？”记者问。

“两公里外就是恒达机电，现在配套设备都可以在园区内采购，很方便。”韩钊蓬说。

韩钊蓬所说的园区是起重装备专业园区。2022年3月，长垣经济技术开发区引进起重超载限制器、减速器等配套设备生产商家投资建厂，将园区打造成集聚度高、链条完善的起重机械制造基地。

“我们来长垣投资建厂，看中的就是这里的产业链集聚效益，在园区中，我们对产品深耕细挖，做到当天即可将产品送达下游生产企业。”河南恒达机电设备公司负责人徐进说。

截至目前，除板材外，起重机生产涉及的20余类产品在起重装备专业园区均有配套生产企业，其中，主梁制造企业126家，减速机生产企业15家，电机生产企业约150家。园区已经形成布局相对集中、产品相互配套，从设计、制造到安装、售后较为完善的起重产业链条。

促进跨界融合

加速应用落地

扫描二维码，选择车位编码，立体停车场开始运转，不到两分钟，空车位来到面前。长垣市人民医院智能立体车库占地面积882平方米，提供300多个停车位，由卫华集团设计建造。

“过去，起重机设备多用于工业领域，我们一直在探索更多的生活应用场景。”卫华集团总工程师刘永刚介绍，机械式停车设备属于起重机械子项目，技术原理与起重机相同，卫华集团通过整合现有的技术资源，促进不同领域实现跨界融合。

潜伏式AGV（自动导向车）设备是卫华集团自主研发的一款智能搬运机器人，设备单台产品可载重1000千克，负载状态下运行速度达每秒1.2米，主要用于整托货物的转运及整件拣选。“搬运机器人与起重机同属于起重类特种设备，我们将起重机制造技术融合到机器人上，最终实现物流场景的应用。”刘永刚介绍。

在数字化、智能化的引领下，起重机产业实现与多产业联合发展，更多起重设备也在新兴场景下实现多功能应用。

引导新能源重卡精准停进换电站指定位置，换电机器人启动，抓取电池放入充电槽，随后抓取满电的电池装进货车，不到5分钟，新能源重卡完成电池包的更换。过去，新能源重卡充满电需要五六个小时；如今，通过无人值守换电站，很快就能完成电池更换。“再也没有里程焦虑了！”前来新科公司拉货的司机张保军说。

曾经，在与新能源重卡司机交流的过程中，蔡晓杰发现，司机驾驶时往往伴随里程焦虑，但是新能源重卡电池体积大、质量重，搬运起来极不方便。经过一年努力，新科公司研发出重卡换电站，把重卡充电设备与智能起重机器人整合起来，实现高效便捷的电池更换。

重卡换电站适用于港口、矿山等行业中短途运输等场景，换电站通过感知设备和智能控制系统，实现起重机器人自主避障、自动升降和精准定位，最终实现电池的全自动无人更换，缓解了用户的里程焦虑。

“我们将不断顺应物流深度自动化和智能化发展趋势，拓宽起重机产业应用领域，发展自动输送分拣系统、垂直循环式等多类型立体车库这些新的应用场景，不断提升产业竞争力。”长垣市委主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2024年01月09日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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