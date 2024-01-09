姜琳

我国灵活就业人员已达2亿人。为支持多渠道灵活就业，人力资源社会保障部8日发布关于加强零工市场规范化建设的通知，要求各地将零工市场纳入就业公共服务体系建设工作，对所有灵活就业人员免费提供规范可持续的基本就业公共服务。

人力资源社会保障部就业促进司有关负责人介绍，零工市场是向灵活就业人员与用工主体提供就业服务的重要载体，对健全就业服务体系、优化人力资源配置、拓宽就业渠道具有重要作用。这次通知明确，下一步将从服务功能、建设布局、运行模式、服务能力等方面重点发力，全方位加强零工市场规范化建设。

通知提出，要扩大城乡服务覆盖范围，提高零工市场服务均等化和可及性。要适应灵活就业人员求职需求和特点，提供多样化服务。要坚持兜底性，大力挖掘适合大龄和就业困难劳动者的就业岗位，兜底帮扶劳动者实现就业增收。

根据通知，各地零工市场将重点提供灵活就业岗位供求信息撮合、职业指导、就业技能培训和创业培训信息推介、培训需求信息收集、权益维护指引等服务。有条件的地方可围绕灵活就业人员求职就业实际需求，完善便民服务设施，提供车辆即停即走、工具借用寄存、候工休息以及平价超市、住宿餐饮和车辆接送等服务，为灵活就业人员务工提供便利条件。

通知还要求各地及时公布本地零工市场主要行业及岗位求人倍率信息，引导灵活就业人员求职择业。

(责编：申佳平、陈键)

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