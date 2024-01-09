人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

零工市场将被纳入就业公共服务体系建设

姜琳
2024年01月09日07:28 | 来源：新华社
小字号

我国灵活就业人员已达2亿人。为支持多渠道灵活就业，人力资源社会保障部8日发布关于加强零工市场规范化建设的通知，要求各地将零工市场纳入就业公共服务体系建设工作，对所有灵活就业人员免费提供规范可持续的基本就业公共服务。

人力资源社会保障部就业促进司有关负责人介绍，零工市场是向灵活就业人员与用工主体提供就业服务的重要载体，对健全就业服务体系、优化人力资源配置、拓宽就业渠道具有重要作用。这次通知明确，下一步将从服务功能、建设布局、运行模式、服务能力等方面重点发力，全方位加强零工市场规范化建设。

通知提出，要扩大城乡服务覆盖范围，提高零工市场服务均等化和可及性。要适应灵活就业人员求职需求和特点，提供多样化服务。要坚持兜底性，大力挖掘适合大龄和就业困难劳动者的就业岗位，兜底帮扶劳动者实现就业增收。

根据通知，各地零工市场将重点提供灵活就业岗位供求信息撮合、职业指导、就业技能培训和创业培训信息推介、培训需求信息收集、权益维护指引等服务。有条件的地方可围绕灵活就业人员求职就业实际需求，完善便民服务设施，提供车辆即停即走、工具借用寄存、候工休息以及平价超市、住宿餐饮和车辆接送等服务，为灵活就业人员务工提供便利条件。

通知还要求各地及时公布本地零工市场主要行业及岗位求人倍率信息，引导灵活就业人员求职择业。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年我国物流业保持向好基本面 稳中有进发展态势进一步稳固
　　日前，一列满载着42个集装箱的列车从合肥派河港铁路物流基地启程，驶向铁路上海芦潮港中心站，标志着“派河港-上海港”海铁联运班列成功首发。 据介绍，这趟班列装载了光伏组件等货物，为合肥地区外贸出口企业提供了另一条连接上海干线港的快速通道，为合肥及周边区县的客户提供铁路与水运、公路的有效衔接。…
《财米油盐》｜低空经济，“飞”入万亿级风口
　　喝一杯无人机送来的现磨热咖啡；在拥堵的早高峰打个“空中的士”上班；乘坐水陆两栖飞机来一场“陆海空”立体式观光……曾经只出现在科幻片里的5D城市魔幻场景，正逐渐走进现实。而推动上述场景实现的，就是近年来越来越热的“低空经济”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部