喝一杯无人机送来的现磨热咖啡；在拥堵的早高峰打个“空中的士”上班；乘坐水陆两栖飞机来一场“陆海空”立体式观光……曾经只出现在科幻片里的5D城市魔幻场景，正逐渐走进现实。而推动上述场景实现的，就是近年来越来越热的“低空经济”。

不久前召开的中央经济工作会议提出，“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。“低空经济”再度成为大家热议的话题。

何为“低空经济”？首先从概念上来看，“低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

其次从产业链来看，“低空经济”包含上游的航天器生产制造商、中游的服务运营商和下游的应用端，涵盖了通航制造、物流、旅游、农业、应急救援、商贸、教育等多个行业领域。一系列的场景拓展延伸，为人们的生产和生活带来诸多效益和便利。

俗话说：“要想富，先修路！”“低空经济”这条在空中开辟出的新发展之路，已成为全球主要经济体角逐的新领域、新赛道。例如，美国的洛杉矶和日本的东京、大阪作为较典型的“低空经济”发展城市，均已形成“国家顶层设计、地方政府牵头引导、市场主体开展建设”的发展模式，带来不少值得借鉴的经验。

在我国，“低空经济”的发展大潮正滚滚而来、势不可挡！

顶层设计方面，近年来，从国家到地方各级政府都加大力度出台利好政策。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”概念写入国家规划；据不完全统计，2023年有16个省份将“低空经济”、通用航空等相关内容写入政府工作报告，紧抓机遇争相布局；2024年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，为相关产业穿上了法治“防护衣”。

技术保障方面，在科技进步的助推下，我国应用型无人机受到市场青睐。无论是“载人”还是“载货”，应用型无人机的相关技术设想概念均已落地，并在不少城市展开试点。此外，2023年10月13日，中国民航局颁发了“全球首个无人驾驶电动垂直起降飞行器”的航空器型号合格认证，标志着城市空中交通商业化运营时代的到来。

在顶层设计和技术保障的双重支撑下，“低空经济”可以“飞”多高？据粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA）发布的白皮书预测，到2025年，“低空经济”对中国国民经济的综合贡献值将达高达5万亿元。

需要指出的是，由于“低空经济”是开创性的新业态，前进的道路上仍存在一定的不确定性。有专家指出，相较于高空飞行成熟的空域管理和商业运营，低空飞行才刚刚起步。未来，需要更完善的管理制度、更有效的技术手段，才能支撑起低空“异构、高密度、高频次、高复杂性”的大容量融合飞行，从而助力“低空经济”从蓄势待发到振翅腾飞。

出品人 叶蓁蓁

总策划 赵强

总监制 孙海峰

制片人 章斐然

监制 吕骞

策划 陈键

文案 杨曦

剪辑 张晨（实习生）

包装 赵晨

设计 赵若楠（实习生）

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(责编：申佳平、吕骞)

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