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2023年我国物流业保持向好基本面 稳中有进发展态势进一步稳固

人民网记者 乔雪峰
2024年01月09日08:00 | 来源：人民网
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日前，一列满载着42个集装箱的列车从合肥派河港铁路物流基地启程，驶向铁路上海芦潮港中心站，标志着“派河港-上海港”海铁联运班列成功首发。

据介绍，这趟班列装载了光伏组件等货物，为合肥地区外贸出口企业提供了另一条连接上海干线港的快速通道，为合肥及周边区县的客户提供铁路与水运、公路的有效衔接。

当前，物流业已经成为我国经济社会发展中不可缺少的关键因素，成为国民经济发展的基础性产业。交通物流一头连着生产，一头连着消费，是维护人民群众正常生产生活秩序、促进产业链供应链稳定，服务经济社会发展稳定的重要基础。

近日，中国物流与采购联合会发布了2023年12月份中国物流业景气指数，数值为53.5%，较2023年11月回升0.2个百分点。

对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉表示，2023年12月份物流业景气指数继续回升，主要指标中业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数均处于扩张区间，物流运行保持向好基本面。“总体来看，2023年全年物流业景气指数稳中有升，大部分分项指标年度均值高于上年同期，稳中有进发展态势进一步稳固。”

数据显示，2023年12月份，我国物流业业务总量指数为53.5%，较2023年11月回升0.2个百分点；物流业新订单指数为52.8%，较2023年11月回落0.6个百分点；业务活动预期指数为54.8%，连续多个月保持在55%左右高位，反映出物流行业继续保持稳定预期。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，2023年12月份物流景气保持稳中有升，主要指标中业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数均处于扩张区间，反映出当前物流运行基本态势向好，业务量有所增长，新增订单需求平稳，微观盈利改善。

胡焓表示，从数据走势看，2023年以来，我国物流业运行总体保持稳中有进，物流活跃度进一步提高，2023年全年物流业景气指数均值达到51.8%，比2022年提高3.2个百分点。业务总量指数和新订单指数前低后高，2023年全年均值分别比2022年提高3.2和2.5个百分点。业务活动预期指数2023年全年均值为56.2%，比2022年提高2.5个百分点，其中，2023年三、四季度业务活动预期指数连续高位，反映出行业经营预期和企业发展信心稳步提升。

胡焓分析称，从三大区域来看，2023年12月份东部地区新订单指数低于全国水平，中部地区和西部地区新订单指数分别为53.1%和52.9%，对新订单增长形成基础支撑，分行业看，铁路运输业、航空运输业、仓储物流业以及邮政快递业业务活动预期指数仍保持在较高水平。

(责编：杨曦、吕骞)
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