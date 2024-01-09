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《国家汽车芯片标准体系建设指南》出台

张辛欣 王悦阳
2024年01月09日07:32 | 来源：新华社
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工业和信息化部组织编制并于近日印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》，旨在进一步推进汽车芯片标准研制和贯彻实施，助力汽车芯片研发应用。

这是记者8日从工业和信息化部获悉的。

指南明确，将根据汽车芯片技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，分阶段建立健全标准体系，加大力量优先制定基础、共性及重点产品等急需标准，再根据技术成熟度，逐步推进产品应用和匹配试验标准制定。到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，实现对于前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑。

汽车芯片是汽车电子系统的核心元器件。与消费类及工业类芯片相比，汽车芯片的应用场景更为特殊，对环境适应性、可靠性和安全性的要求更为严苛，有效开展汽车芯片标准化工作，将更好满足汽车技术和产业发展需要。

(责编：申佳平、陈键)
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