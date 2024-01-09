全国铁路1月10日起实行新列车运行图
2024年01月09日07:46 | 来源：新华社
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记者8日从中国国家铁路集团有限公司获悉，10日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路每日安排旅客列车11149列，较现图增加233列；每日开行货物列车22264列，较现图增加40列，列车开行结构不断优化，客货运输能力进一步提升。
客运方面，此次调图铁路部门将充分运用济郑、杭昌高铁等新线资源，密切中部地区和山东半岛、长三角地区联系；运用成自宜高铁、丽香铁路、川青铁路青白江东至镇江关段开通新增能力，优化西部地区铁路运行图，服务西部大开发战略；以华南地区广州白云站、甬广高铁汕头南至汕尾段等新站、新线开通运营为契机，优化区域运行图，服务粤港澳大湾区建设。
铁路部门将优化调整北京铁路枢纽客站功能，助力京津冀协同发展，包括将北京西站办理经由京广高铁方向至南宁东站、武汉站间各2列动车组列车延伸至北京站始发终到，为旅客出行提供更多选择。同时，铁路部门将优化部分旅客列车运行径路、通达范围和装备设施，满足旅客多样化出行需求。
货运方面，铁路部门将优化物流产品供给，提升货物运输能力，更好服务经济社会发展和人民群众安全温暖过冬。
(责编：申佳平、陈键)
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