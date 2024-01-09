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2023年我国民航完成客运量6.2亿人次

姚亚奇
2024年01月09日07:47 | 来源：光明日报
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记者8日从中国民航局获悉，2023年我国民航全行业完成旅客运输量6.2亿人次，同比增长146.1%，恢复至2019年的93.9%。

在当日举行的民航局例行新闻发布会上，民航局综合司副司长孙文生介绍，2023年，我国民航全行业共完成运输总周转量1188.3亿吨公里、货邮运输量735.4万吨，同比分别增长98.3%、21%，分别恢复至2019年的91.9%、97.6%。“总的来看，行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。”

在运行品质方面，2023年，我国民航大力推进“干支通，全网联”航空运输网络体系建设，完善通程航班政策标准，提升网络衔接能力和中转便利化服务水平，国内航线网络通达性拓展23%。开展千万级机场航班靠桥率专项整治，平均靠桥率提升3.41个百分点，累计增加靠桥航班15万架次、惠及旅客2239万人次。提升航空气象服务准确性、实用性，改革航段时间管理方式，全年航班正常率达87.8%，较2019年提高6.15个百分点。

在基础设施建设方面，2023年，我国民航完成固定资产投资1150亿元，连续4年超千亿元。新增跑道6条、机位193个、航站楼面积59万平方米，运输机场总量达259个，总容量达15.6亿人次。

(责编：申佳平、陈键)
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