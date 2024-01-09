董雪 潘旭

人们靠什么了解宇宙？除了看得见的光，还有神秘的中微子。它们几乎不与物质发生反应，可以从致密的天体环境当中逃离出来，是研究极端宇宙的利器。

上海交通大学李政道研究所李政道学者、项目首席科学家徐东莲表示，团队正在海底打造一台性能超强的中微子望远镜海铃，通过捕捉高能中微子解答宇宙射线起源等未解谜题。

作为数量仅次于光子的次原子粒子，中微子的诞生往往与宇宙中的极端事件有关，比如宇宙大爆炸、超新星爆发、双中子星并合、黑洞爆发等，其中高能中微子主要源于宇宙射线与尘埃和气体的碰撞。

徐东莲介绍，海铃望远镜项目于2022年底启动，预计在2030年前后建成。它选址在我国海域靠近赤道一个深约3.5公里的深海平原，直径约4公里、占地约12平方公里，由1200根线缆组成，设计寿命20年。

根据设计，这些线缆像巨型海藻一样垂直地锚定于海床上，每根长约700米，互相间距70米至110米。每根线缆搭载约20个光学探测球舱，如同深海中的一串串铃铛，静待高能中微子的到来。

值得一提的是，海铃望远镜“仰望”宇宙的方式与众不同，它不是“朝上看”，而是“朝下看”。“海铃望远镜将利用整个地球作为屏蔽体，捕捉从地球对面穿透而来的高能中微子，通过地球自转实现360度全天域探测。”徐东莲说。

团队预计，海铃望远镜建成后一年内能够发现鲸鱼座中的棒旋星系NGC 1068的稳定中微子源，并发现类似于TXS 0506+056耀星体的中微子爆发，这个活动星系黑洞被大量尘埃覆盖，即使是高能光子也无法逃逸，但是中微子逃逸了。

中国科学院院士、海铃望远镜项目负责人景益鹏表示，我国在多波段望远镜、空间引力波和低能中微子观测站方面均有布局，海铃高能中微子望远镜将填补我国多信使天文观测网中尚且空缺的重要一环，促进和完善我国多信使天文观测网建设。

(责编：申佳平、陈键)

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