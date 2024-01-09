陈晨

2023年，我国粮食收购平稳有序，全年收购量保持在4亿吨以上；粮食储备规模进一步增加，粮食库存充裕，库存消费比远高于国际粮食安全警戒线；粮食产业提质增效，预计2023年粮食企业实现工业总产值4.3万亿元，同比增长7%……在1月8日召开的全国粮食和物资储备工作会议上，2023年粮食和物资储备工作成绩单“亮相”。

“过去一年，我国粮食市场保持平稳运行，国家储备实力和应急保障能力进一步增强，为经济回升向好和高质量发展提供了有力支撑。”国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫表示，2024年，全国粮食和物资储备系统将强化粮食产购储加销协同保障，不断增强国家储备实力，打好粮食监管执法考核组合拳，加大储备基础设施建设力度，加强科技创新和信息化应用，全面提升储备管理水平，坚决守住安全生产底线，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全和战略应急物资储备安全保障体系。

粮食购销市场平稳有序

2023年，我国粮食产量再创历史新高，连续9年站稳1.3万亿斤台阶。回望过去一年的粮食市场，各地认真落实抓好辖区粮食收购的主体责任，提前研究制定应对预案，及时采取针对性举措，积极优化收购服务，保障了农民售粮顺畅，粮食收购平稳有序，全年收购量保持在4亿吨以上。

据介绍，目前秋粮收购已进入集中上量阶段。整体看，各地收购工作组织有序、进展顺利，总体呈现进度快、价格稳等特点。粮食加工、储备、贸易等各类企业积极入市，市场购销活跃。目前，全国秋粮收购近1.2亿吨，收购进度快于上年。秋粮上市以来，重要秋粮品种市场供应充足，价格保持平稳运行。

“今年要强化粮食产购储加销协同保障，精心组织粮食收购，统筹抓好市场化收购和政策性收购，引导多元主体积极入市，及时启动最低收购价执行预案，积极应对灾害天气等突发情况，守住农民‘种粮卖得出’底线，提高农民售粮满意度。扎实做好粮食保供稳价，精准落实调控措施。深入推进优质粮食工程，不断延伸产业链、提升价值链、打造供应链。大力开展节粮减损，优化提升粮食产后服务体系和能力。”刘焕鑫说。

粮食应急保障体系日益完善

截至2023年第三季度末，全国共有粮食应急储运企业4917家，粮食应急加工企业6719家，粮食应急配送中心3660家，粮食应急供应网点57313个，网点数量达历史最高水平；全国九成以上地级市具备粮食应急配送中心，县级应急保障能力进一步巩固；成品粮保障水平不断提升，36个大中城市主城区及市场易波动地区成品粮油库存保障能力均在15天以上……2023年，我国粮食应急保障能力显著提升，粮食应急保障基础持续夯实。

目前，我国基本建立了涵盖储运、加工、配送、供应等全链条的粮食应急保障体系，成为保障国家粮食安全的重要支撑。尽管已取得积极成效，但在外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升的背景下，我国粮食应急保障体系建设仍需持续完善。

据介绍，下一步，相关部门将持续健全粮食应急预案体系，加强应急演练与业务培训。健全粮食应急保障中心体系，聚焦京津冀、长三角、粤港澳等核心城市群，谋划构建区域粮食应急保障中心；指导地方科学构建省、市、县级粮食应急保障中心。健全粮食应急保障企业体系，持续提升国家级粮食应急保障企业队伍效能，充分调动企业参与粮食应急保供的积极性。持续补齐县级粮食应急保障能力短板，持续提升大中城市粮食应急保障能力，聚焦特殊地区粮食应急保障弱项，加快构建多元化粮食储备体系。加强粮油市场监测预警和实时调度，加大力度推进国家与地方粮食应急保障资源优化整合。

粮食监管和储备管理不断强化

守住管好“天下粮仓”，离不开严格有力的粮食流通监管执法。2023年，粮食监管和储备管理不断强化。专项整治深入推进，配合中央纪委国家监委持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治，开展“严监管强执法重处罚行动年”活动。坚决查处涉粮违法违规案件，各级粮食和物资储备部门作出行政处罚8000多例、罚没金额2210万元，公开通报典型案例，形成有力震慑。

此外，信息化监管取得一定成效，中央储备粮、最低收购价粮实现信息化全覆盖。所有省级储备粮、29个省份的市县级储备粮实现信息化全覆盖，省市县三级储备粮信息化覆盖率达95%以上。运用粮食购销数字化监管系统，探索建立常态化视频查库机制。12325热线受理举报线索1162件，有效发挥“前哨”作用。

据介绍，2024年，相关部门将打好粮食监管执法考核组合拳：一要健全粮食流通监管体系，增强跨部门监管合力，提高监管实效。二要实施粮食流通监管“铁拳行动”，持续惩治涉粮违法违规行为。三要充分发挥考核指挥棒作用，从严从实做好考核相关工作。

(责编：申佳平、陈键)

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