青海清洁能源装机规模突破5000万千瓦
2024年01月09日07:51 | 来源：光明日报
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随着鲁能冷湖50万千瓦风电场等发电项目陆续并网，青海电网2023年新增清洁能源装机达到980.88万千瓦，青海省电源总装机和清洁能源装机分别达到5497.08万千瓦、5107.94万千瓦，清洁能源装机规模较2022年年底增长23.77%，清洁能源发展保持强劲势头。
自“十四五”规划实施以来，青海省清洁能源发展迎来高质量跃升发展新阶段，“沙戈荒”大基地大规模开发、特高压大送端加速形成，预计2030年新能源建设规模将超过1亿千瓦。国网青海省电力公司按照“全网统筹、保量稳率”原则，全力服务保障清洁能源并网消纳，持续优化光伏、风力、水力发电联合控制策略，采取风光互补、大工业峰谷分时响应等举措深挖清洁能源消纳潜力，通过中长期跨省跨区、跨省调峰辅助服务交易等手段积极组织清洁能源外送，助力青海打造国家清洁能源产业高地。
2023年，新能源发电量首次超过水电成为青海省内第一大电源，在全国率先实现新能源装机和发电量占比“双主体”。通过推行清洁能源定制化调度控制和规范化参数整治，累计完成531万千瓦新能源场站控制性能优化，提升发电能力110万千瓦，新能源利用率提升0.7个百分点，有力促进清洁能源高效利用。
(责编：申佳平、陈键)
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