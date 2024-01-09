张晓华

国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所8日发布的《中国低值可回收物回收利用现状研究报告》显示，2021年，除大件垃圾外，我国各类低值可回收物产生量约9577万吨，回收量约2547万吨，总回收率约26.6%，约7000万吨被混入生活垃圾焚烧或填埋，远低于我国主要再生资源75%以上的平均回收利用率。

什么是低值可回收物

低值可回收物是与报废汽车、废家电等高价值废弃物相对的概念，主要是指在生产生活中产生的具有一定回收利用价值，能够通过一定技术经济手段实现材料化回收利用并获得一定经济效益的各类废弃物。

报告显示，2021年，我国共产生废弃低值塑料包装5021万吨、废玻璃2275万吨、废旧纺织品2124万吨、农用地膜132万吨、饮料纸基复合包装64万吨、化肥包装及农药包装12.56万吨和11.7万吨。除废旧农用地膜回收率达到60.6%外，农药包装废弃物、饮料纸基复合包装、日用废玻璃、废旧纺织品、低值塑料包装的回收率依次为58.6%、33.1%、27.1%、21%和19.5%，总体回收利用率低。

“随着人力资源成本、运输成本等不断上升，某些可回收物回收利用变得无利可图，变成低经济价值甚至无经济价值的可回收物。”国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所循环经济研究室主任张德元说。

报告显示，目前全国仅有18个城市出台了《低值可回收物目录》或专门管理办法等，并对低值可回收物回收进行适当补贴。张德元认为，低值可回收物基本处于地方政府不重视、企业回收积极性不高、老百姓分类意识淡漠的“三不管”地带，现有的回收利用企业规模小、技术落后，基本处于艰难度日的尴尬境地，导致低值可回收物回收利用率普遍较低。

提高低值可回收物回收利用率路在何方

仅靠企业和市场自发的力量很难实现低值可回收物的有效回收利用，需要充分发挥“有为政府”和“有效市场”的合力，来纠正“市场失灵”。

报告提出，我国低值可回收物的努力方向，就是要国家加强顶层设计和制度供给、地方政府加强体系建设和政策保障、企业加强技术模式创新、广大人民群众广泛参与，形成相关主体共治共享的治理格局。

报告建议，对于不同品类的低值可回收物，应根据其物理属性和回收利用渠道不同，采取不同的回收模式：对于废玻璃和废旧纺织品，宜采取特许经营模式，建设独立收运处置体系；对于废弃化肥农药包装和地膜，宜引入生产者责任延伸制度，建立区域回收联盟，采取押金回收模式进行集中收集处置。

“推动低值可回收物回收利用体系建设和完善，是构建废弃物循环利用体系的重要组成部分，也是有效应对塑料污染、科学利用各类资源、提高资源产出率的重要途径。”张德元算了一笔账：如果到2030年，低值可回收物回收率提高到50%，每年就可以实现4790万吨低值可回收物的回收利用，为社会新增再生塑料、再生纸等再生资源超过4500万吨，可减少二氧化碳排放约1.2亿吨，为我国可持续发展作出一定贡献。

(责编：申佳平、陈键)

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