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能保护壁画的航天技术机器人亮相

武文佳 陈袁 付毅飞
2024年01月09日07:54 | 来源：科技日报
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记者8日从中国航天科技集团获悉，由该集团五院529厂研制的可为壁画消杀灭菌的机器人，近日在我国首届文物保护技术装备应用展亮相。

据悉，该机器人是能够搭载高能电子束辐照灭菌装置的可移动消杀装备。它可以灵活穿梭于各个消杀站点，通过机械臂实现末端上下及俯仰，在保护文物安全的前提下，对壁画进行全覆盖、无死角消杀，让有害微生物无处遁形。

壁画可大致分为石窟壁画、墓葬壁画及寺观壁画。由于墓葬壁画常年深埋地下，大量微生物在高湿度环境下滋生，加速了壁画的退化，再加上墓室空间一般比较狭小，在清理和保护时稍有不慎就会对壁画造成二次伤害，因而保护难度极大。

2020年，敦煌研究院牵头成立国家重点项目之一“墓葬壁画原位保护关键技术研究”。五院529厂应邀承研能够搭载高能电子束辐照灭菌装置的可移动消杀装备。研制团队克服了壁画本体脆弱、墓室甬道狭小、穹顶结构复杂、地下湿度高、地面凹凸不平等应用环境难题，圆满完成研制任务，实现了可移动机器人装备研制技术在文物保护和智能检测及消杀领域的延伸应用。

(责编：申佳平、陈键)
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