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充分发挥数据要素乘数效应——

我国将实施“数据要素×”三年行动计划

刘园园
2024年01月09日07:55 | 来源：科技日报
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1月4日晚，由国家数据局、中央网信办、科技部、工业和信息化部等17部门联合印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）正式公布。

在日前举行的媒体吹风会上，国家数据局党组成员、副局长沈竹林就《行动计划》出台的背景和意义、数据要素乘数效应的内涵以及下一步工作等进行了解读。

推动高质量发展的必然要求

《行动计划》指出，发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。

“数据作为新型生产要素，已快速融入生产、消费、流通、分配和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式，成为推动经济社会高质量发展的关键动力。”谈及《行动计划》出台的背景，沈竹林表示，目前在发展过程中也存在数据供给质量不高、流通机制不畅、应用潜力释放不够等问题。制定“数据要素×”三年行动计划就是要有针对性地解决这些问题。

从推动《行动计划》的工作基础来看，沈竹林介绍，我国数字经济快速发展，数字基础设施规模和能级不断跃升。数字技术和产业体系日臻成熟，一二三产数字化水平持续提升，数字经济核心产业增加值占GDP比重已经超过9%。

“各行各业已积累了大量的数据，为更好发挥数据要素作用奠定了坚实基础。”沈竹林说，2022年底，我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，在全球数据规模的占比达到10.5%。

让数据要素乘数效应得到显现

《行动计划》明确了工作的总体目标。其中提到，到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，形成相对完善的数据产业生态，数据交易规模倍增，数据赋能经济提质增效作用更加凸显等。

“‘数据要素×’行动就是要通过推动数据在多场景应用，提高资源配置效率，创造新产业、新模式，培育发展新动能，从而实现对经济发展的倍增效应。”沈竹林介绍。

沈竹林从三个方面介绍了“数据要素×”行动的特征：一是从连接到协同，也就是从基于数据生成和传递的互联互通，转变为基于数据有效应用的全局优化，进一步提升全要素生产率；二是从使用到复用，也就是从千行百业利用互联网技术，转变为基于行业间数据复用的价值创造，拓展经济增长新空间；三是从叠加到融合，也就是从数据汇聚支撑的效率提升，转变为多来源多类型数据融合驱动的创新涌现，培育经济增长新动能。

聚焦12个行业领域激活数据要素潜能

《行动计划》聚焦工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，明确发挥数据要素价值的典型场景，推动激活数据要素潜能。

“我们按照‘有基础、有场景、有需求’的原则，结合各行业发展实际，先期选取12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应。”沈竹林表示。

他介绍，其中在科技、交通等领域，数据聚合价值高，拟通过促进多元数据融合，培育新模式新业态。比如，传统的化学化工工艺设计以实验为主，不同化合物或工艺方法的实验耗费大量的时间。通过结构、物性等基础实验数据的汇聚融合，并结合工艺数据科学分析，能够实现科研最优方案的高效筛选，加速数据驱动的科研范式创新。

沈竹林透露，下一步，将从三个方面抓好《行动计划》的贯彻落实，即研究组织“数据要素×”试点示范工程、适时启动“数据要素×”大赛以及梳理发布“数据要素×”典型案例。

(责编：申佳平、陈键)
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