人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）1月7日至8日，全国商务工作会议在京召开。会议指出，2023年商务运行总体平稳，国内消费持续恢复，对外贸易回稳提质，利用外资结构优化，对外投资创新发展，多双边经贸合作取得新进展，为经济持续回升向好作出积极贡献。

会议强调，2024年全国商务系统要重点做好八个方面工作：一是推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级。

二是培育外贸新动能，加快建设贸易强国。升级货物贸易，拓展中间品贸易、跨境电商出口，创新服务贸易，发展数字贸易。

三是打造“投资中国”品牌，促进外资稳量提质。放宽外资准入，强化外资服务保障，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。

四是提升开放平台效能，稳步扩大制度型开放。深入实施自贸试验区提升战略，深化服务业扩大开放综合试点示范，提升国家级经济技术开发区等各类园区功能。

五是高质量共建“一带一路”，抓好八项行动的落实落地。统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，不断拓展数字、绿色等合作领域，健全国际经贸合作机制。

六是推动对外投资创新，提升合作质量水平。加快商签高水平投资协定，推动境外经贸合作区提质升级。

七是积极参与全球经济治理，强化多双边经贸合作。推动世贸组织第13届部长级会议取得务实成果，扩大高标准自贸区网络。

八是维护经济安全，守好安全底线。加强商务领域涉外法治建设，防范化解重大风险。

(责编：孙红丽、吕骞)

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