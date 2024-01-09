王绍绍

这个冬天，冰雪经济在全国各地“热”力十足，各地积极加快塑造良好的地区形象，吸引游客前来参与冰雪运动、体验冰雪文化，打造文化旅游消费新业态，持续为消费经济注入新活力。

2023年末召开的中央经济工作会议强调，要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。“冰雪经济的崛起是经济转型、消费升级的必然产物。”业内专家表示，今冬冰雪消费有望迎来强劲增长。

寒假、春节临近，四川、海南、吉林、北京等多地发布了面向餐饮、文旅、体育展会的专用消费券，持续促进消费潜力。其中，吉林面向省内外游客发放总额3000万元的冰雪消费券，专门设立1000万元的冰雪交通补贴，通过开通冰雪直通车、给予旅游包机奖补等方式，力求精准招揽域外游客。

日前，2024中国冰雪旅游发展论坛发布《中国冰雪旅游发展报告（2024）》，哈尔滨市荣获“2024年冰雪旅游十佳城市”榜首。

“经过多年投入与迭代，黑龙江冰雪产业已从单一冰雪景观演变为多元的产业链条，已从单体的冰雪景观、冰雪游乐园演变成冰雪经济复合体，形成了四大产业的全产业链发展态势。”业内专家表示。

此外，第40届中国·哈尔滨国际冰雪节也在近日启幕，哈尔滨市公休1天，将“火出圈”的冰雪旅游再次推向新高潮。

“我们力争通过做好‘冰雪+’和‘+冰雪’大文章，把发展冰雪经济作为新的增长点。”哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新表示。

《中国冰雪产业发展研究报告（2023）》指出，目前中国体育产业步入快速发展期。从结构上来看，中国体育产业已经从传统体育制造用品业为主的模式，逐渐向体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式转变。随着大众对冰雪项目的热情高涨，冰雪+“文体旅”融合消费成为冬季促消费的新亮点，推动冰雪经济朝新的领域迈进，激活冰雪经济新动能。

近日，第十届全国大众冰雪季河北分会场暨第八届河北省“健康河北 欢乐冰雪”系列活动启动。据悉，本届大众冰雪季期间，将举办各类冰雪赛事活动448场，比上届大众冰雪季多104场，增幅超30%。除此之外，本次冰雪季发放冰雪消费券1700万元，降低消费门槛，培养大众冰雪消费习惯。

当前，多地积极探索“冷资源”转化为“热经济”的有效途径，雪上项目逐渐打破地域限制，“北雪南移”成为冰雪季的新趋势。随着南方室内、室外滑雪场数量的增加，产品供给呈现多元化趋势，越来越多的南方消费者也开始参与冰雪运动。据悉，截至目前，浙江已建成滑雪场18个，江苏的滑雪场共26个，广东冰雪乐园共9个。

据某旅游平台大数据显示，广州、重庆、昆明室内滑雪场门票销量同比2019年同期增超1.5倍，广州热雪奇迹滑雪场门票增长最高达1.7倍。与等待开板的室外滑雪场不同，南方室内滑雪场有些全年无休，滑雪不再是冬季专属，甚至成为夏日避暑活动。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示，与体育运动消费相关的冰雪经济具有很大的辐射效应和带动效应，再加上各地加大投入改善体育场所和硬件设施，推动冰雪经济快速发展。这不仅是年轻人追赶时尚，也是居民丰富文化娱乐、提高身体素质的要求。

“高质量、多样化的冰雪消费需求成长空间非常大。”徐洪才说，不少地区推动相关产业与冰雪经济深度融合发展，“冰雪+体育”赛事、旅游、文化民俗、科技制造、健康养老等，融合发展潜力巨大。

(责编：杨曦、吕骞)

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