人民网记者 乔雪峰

2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。记者从民航局获悉，春运期间民航旅客运输量将达到8000 万人次，日均200万人次，较 2019 年春运增长9.8%，较 2023 年春运增长44.9%，有望创历史新高。旅客量峰值预计出现在2月8日（腊月二十九）、2月16日（正月初七）、2月20日（正月十一）和2月25日（正月十六）。

民航局运输司司长梁楠在民航局新闻发布会上表示，春运是关系广大人民群众切身利益的重要民生工程，圆满完成民航春运保障任务，是民航开年的一项重要任务，对维护经济社会运行稳定、提升群众生活幸福感、促进行业健康发展具有十分重要的意义。

“探亲+旅游”将成今年热门出行模式

梁楠指出，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计春运期间全民航日均保障航班将达到1.65万班，与2019年基本持平，比2023年增长24%。

从国内市场看，民航旅客总体流向为错峰放假开学、返乡返岗、出游旅行等，得益于今年春节假期时间较往年有所延长，“探亲+旅游”将成今年热门出行模式。热门航线主要集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群之间。另外，三亚、海口等南方旅游城市以及东北、新疆等地的冰雪旅游城市旅客量将显著增长。

从国际市场看，春运期间出境游市场预计将形成短期旺季，春节前后部分单日国际航班量将出现小高峰，日韩、东南亚等周边国家和地区将成为出行热点，国际探亲、留学需求也将有所增长。

梁楠表示，为圆满完成民航春运保障任务，民航局将重点从确保航空安全、加大运力投入、提供真情服务等三个方面做好充足的准备。

在航空安全方面，一是细化安全生产工作部署，专门下发行业文件，要求各生产运行单位紧密结合民航冬季运行特点，完善各项预案，加强应急处置培训，确保冬季运行安全。二是深化隐患排查治理，组织全行业按照“安全隐患动态清零”原则深入自查自改，严防人员松懈麻痹，确保航空器和设施设备工况可靠。三是强化安全监督管理。根据春运客货流通和冬季运行特点，督促生产运行单位严格自查，对重点单位、重点问题组织监管力量进行深层次的督导，有重点地开展春运期间安全运行专项检查，清零问题隐患。

在运力投入方面，民航局出台多项措施，助力行业优化运力安排。一是下发通知，鼓励航空公司在需求旺盛且满足相关要求的机场安排航班时刻增量；二是组织2023/24冬春航季季中航线航班评审,支持航空公司及时调整航线网络结构，保障热点航线运力投入。同时，春运期间支持航空公司在满足综合保障能力的基础上组织加班和临时经营，鼓励构建“干支通，全网联”国内通程航班，提升航线航班密度和网络通达性。三是持续做好航空物流保通保畅，坚持“一事一协调”，灵活调配运力安排，积极协调增加高峰期货运保障和资源投入，确保对急用、重点物资的保障。

在服务保障方面，一是充分考虑市场、天气等主客观因素，进一步优化航班计划编排，加强协调配合，提升航班正常性，减少航班取消和延误给旅客出行带来的负面影响。二是做好机上和地面各环节服务，对首乘旅客、老年人、残疾人、无成人陪伴儿童等特殊需求旅客提供更多的关心关爱。三是做好航班延误处置，细化信息告知、客票退改签、食宿保障、转运疏散等工作预案。四是要求航空公司、机场和航空销售网络平台（OTA）加强值班值守，努力提升客服电话接通率，及时解决旅客诉求。要求消费者事务中心严格落实值班制度，密切监测投诉趋势，督促企业做好旅客投诉处理工作。五是做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控，落实机场等重点公共区域防控措施，引导旅客做好个人健康防护，宣传和倡导乘坐飞机时佩戴口罩。最后，也要提醒广大旅客朋友，要严格遵守乘坐航班携带手提行李有关规定，防止违规携带“超大、超重、超件”行李进客舱，做到文明出行、舒心出行。

梁楠指出，下一步，民航局将认真落实春运各项工作要求，持续开展形势研判，动态优化保障措施，确保为人民群众提供安全可靠、健康舒适、高效优质的航空运输服务。

春运期间港澳台地区及周边国际航线需求旺盛

2023年，我国国际客运定期航班恢复至每周4782班（每个往返记为1班），约为疫情前的62.8%。其中，中方航空公司执行3223.5班，占比67%，恢复至疫情前约73.5%；外国航空公司执行1558.5班，占比33%，恢复至疫情前约48.1%。

据梁楠介绍，从具体国别看，国际定期客运航班共通航67个国家，较疫情前通航国家数量减少7个。英国等25个国家航班量已超过疫情前水平。另外，相比疫情前新增科威特、塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴布亚新几内亚、尼日利亚等6个通航国家。

梁楠表示，随着我国签证政策不断优化调整和通关便利化水平持续提升，旅客出入境意愿有望进一步提升，加之2024年将迎来近年来最长的春节假期，春节前后国际及港澳台地区出行需求将进一步得到释放。“从旅客订座情况看，春运期间港澳台地区及周边国际航线需求旺盛，其中香港以及日韩、东南亚地区部分城市热度领先。”

据梁楠介绍，民航局已经要求各航空公司在确保运行安全的基础上根据市场需求加大国际航线，特别是周边国家航线的运力投入，加快恢复国际航班，鼓励航空公司积极运营，确保春运期间港澳台航线运力供给。

目前，各航空公司已经提出春运期间新增国际定期航班及加班包机安排超过2500班，大部分航班计划拟于春节假期前后执行。从国别分布看，大部分新增航班集中于东南亚、日本、韩国等周边国家和地区。至日本、泰国的增班计划均超过600班，至韩国的增班计划超过200班，至新加坡的增班计划超过150班，至马来西亚、印度尼西亚的增班计划超过100班，此外至大洋洲、欧洲的多国航线上也将安排增班。港澳台航线方面，25家航空公司在134条港澳台航线上每周计划安排3350班客运航班，全力满足旅客出行需求。

梁楠表示，民航局将继续支持各航空公司密切关注市场变化，及时增加运力投入，在确保安全的前提下，更好地满足旅游出行和公商务人员往来需求。

多措并举确保春运期间民航运行安全平稳有序

冬季低温冰冻雨雪灾害和低能见度天气频发，民航安全运行面临较大压力。春运将至，民航部门将会采取哪些措施来应对春运期间可能发生的低温冰冻雨雪灾害？

对此，民航局运行监控中心副主任戴军表示，根据气象预报，2024年春运期间，北方可能出现阶段性强降温降雪，南方可能出现阶段性、大范围低温雪冰冻天气。同时，京津冀、长三角等地区可能出现雾、霾等低能见度天气过程，将在一定程度影响民航生产运行和旅客出行。民航单位将全面加强对春运期间运行态势的监控，妥善应对可能出现的大面积航班延误等不利情况，确保民航运行安全平稳有序，为人民群众提供安全舒心的航空出行服务。

据戴军介绍，应对冬季不利天气对民航运行的影响，主要采取以下三个方面措施：

一是周密安排部署。民航局近日下发通知对全行业冬季不利天气下的安全运行保障进行再强调、再部署，各管理局、监管局聚焦生产运行关键环节，深入一线进一步加大安全监管力度；各运行单位认真梳理总结前期工作经验，在人员、设备、物资等方面做足准备，开展相关培训和演练，持续完善工作预案，以最佳状态迎接冬季不利天气的考验。

二是严格运行标准。各有关单位紧紧围绕机场场道除冰雪、航空器除防冰和低能见度运行等冬季运行保障重点，严格落实各项规章标准，确保机场场道、航空器和其他保障设备处于安全适航状态，确保关键保障人员资质能力符合要求，确保相关保障流程严格按规定程序执行。

三是加强协同联动。民航各单位强化“一盘棋”意识，依托全国—区域—机场三级协同运行机制，每日定时组织协调会商，根据不利天气影响时段适当调整航班计划，避免短时间内保障压力过于集中，持续提升各类保障资源利用效率，尽可能减少航班大面积延误。

(责编：杨曦、吕骞)

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