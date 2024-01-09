人民网记者 李栋

产业振兴是乡村振兴的重中之重。中央农村工作会议强调，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实培育乡村产业，完善联农带农机制，实施农民增收促进行动。近年来，业兴、民富、村美、人和的奋进场景，汇成全面推进乡村振兴的新图景。

时值三九，走进江苏省连云港市海州区魏口村的农业全产业链绿色一体化生产基地，感受到的是一派热火朝天的景象。工人们正加紧对大米加工厂项目进行工程扫尾；毗邻的育秧车间，工人们在铺设苗床、调试设备，赶在春节前进行蔬菜育苗。

“现在引进的这套全自动机械化育秧生产线及运动循环式苗床，可满足3000亩水稻插秧种植需求，同时带动周边社会化服务育秧2万多亩，实现年加工大米4万吨。”海州农业发展集团党委书记、董事长朱泽东介绍。

曾经的魏口村，农业基础设施薄弱，农户收入有限，让农业增效、农民增收势在必行。近年来，通过建设集中连片高标准农田，推进土地流转，发展优质蔬菜等产业。当地走出了一条以产业促就业，推动农业全产业链运营的路子，辐射周边9个村集体，经济收入年增100余万元。

说起产业链带动乡村振兴，连云港南拓区蔬菜产业化种植基地负责人江超最有发言权，“我们从种植结构、经营模式等方面大胆创新探索，推进农业与观光旅游进行深度融合，打造了具有地方特色的智能化、现代化产业园，走出了一条企业强、农民富的新路子。”

冬日暖阳下的蔬菜产业化种植基地一派生机勃勃的景象，近百个智能化日光温室、新型装配式巨型拱棚错落有致，在阳光的映照下熠熠生辉。草莓、西红柿花开正艳，50多名菜农正在精心侍弄果蔬，准备春节前的批量供应。

江超介绍，该基地共分三期建成，工程完工后可年产优质蔬菜4.2万吨，带动周边300多名农民群众家门口就业。

村落作“纸”，以产为“笔”，乡村成“画”。2023来以来，海州区在加快传统农业现代化改造的同时，聚集资金、技术、人才、装备、信息等要素资源进入大农业领域，出台《加快都市农业发展奖励扶持暂行办法》，培育市级以上农业龙头企业25家，全力推进水稻育秧工厂、农发中央厨房等一批农产品精深加工、农业科技载体平台等项目建设，扩容电子商务主体，实现农村农产品网上销售收入持续增长。

“产业振兴带动了乡村振兴。”连云港市乡村振兴局相关负责人表示，下一步，将加快补齐农业发展短板，立足资源禀赋，突出地方特色，不断提升农村群众生活幸福指数。

(责编：杨曦、吕骞)

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